Gutes vereint: Jetzt ist Ihre Stimme gefragt

Die Jury der großen Spendenaktion "Gutes vereint" hat gewählt – jetzt zählt Ihre Stimme! Stimmen Sie für Ihre Favoriten ab und entscheiden Sie mit.

05. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

In den vergangenen Wochen haben sich 90 Vereine bei der großen Spendenaktion " " beworben – die Resonanz ist wie in den letzten Jahren hoch.

Alle Vereine wollen wichtige wohltätige Projekte realisieren und brauchen dazu finanzielle Unterstützung. Hier setzt die Initiative der und der Abendzeitung an. Wir danken den vielen Vereinen, die sich mit tollen Projekten beworben haben. Die Jury hat getagt und jeweils drei Projekte in den vier Kategorien ausgewählt: Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Zur Jury gehörten in diesem Jahr Sandra Bindler, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Christiane Steidle und Stefanie Faghani, die bei der Münchner Bank für Marketing und Unternehmenskultur zuständig ist. Für die Abendzeitung waren Chefredakteur Michael Schilling, Tamara Sailer und Pia Niebelschütz dabei.

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: In den nächsten beiden Wochen können Sie für die Projekte abstimmen, die Sie für die aller wichtigsten halten. Die vier Vereine mit den meisten Stimmen werden im November über die der Münchner Bank eG Spenden sammeln. Die Initiative "Gutes vereint" stockt bei jeder Spende ab fünf Euro jeweils um zehn Euro auf. Dieses Co-Funding gilt, bis ein Gesamtbetrag von 5.000 Euro erreicht ist. Also, liebe Leserinnen und Leser: Entscheiden Sie, welche der folgenden Projekte mit Spenden unterstützt werden sollen!

Jetzt abstimmen in der Kategorie "Kinder"

Auch Kinder sollen wieder von "Gutes vereint" profitieren. © KI-generiert

Der will einen Makerspace im Kreativlabor Freiham schaffen, also einen Ort, an dem Kinder ohne Noten und Zeitdruck bauen, tüfteln, programmieren und eigene Ideen verwirklichen können. Gerade Kinder mit wenigen Zugängen zu außerschulischer Bildung stellen hier oft fest: „Ich kann das!“ Die Spenden würden in Ausstattung und Material fließen, in die pädagogische Begleitung für wöchentliche Workshops, in Ferienangebote und einen geschützten Kurs für Mädchen.

möchte kostenlose Feriencamps für Kinder aus Familien anbieten, die sich das ansonsten nicht leisten können. In den Camps bewegen sich die Kinder beim Beachsport, erleben Gemeinschaft und unbeschwerte Ferientage. Die Spenden sollen die kostenfreie Teilnahme ermöglichen und Betreuung, Verpflegung, Sportangebote und Ausstattung finanzieren.

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, brauchen Kinder einen Ort für ihre Trauer. Lacrima München, eine Einrichtung der , bietet kostenfreie Gruppenstunden, in denen Kinder trauern, erinnern, spielen und neue Zuversicht finden können. Geschulte ehrenamtliche Trauerbegleiter stehen ihnen dabei zur Seite. Die Spenden sollen Gruppenstunden, kreative Materialien und gemeinsame Aktivitäten finanzieren. So sollen die Kinder im Umgang mit ihrer Trauer gestärkt und langfristigen psychischen Belastungen vorgebeugt werden.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jetzt abstimmen in der Kategorie "Soziale Projekte"

Es gibt wieder die Kategorie "Soziale Projekte". © KI-generiert

Ein Geschwisterprojekt der richtet sich an Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren, die mit einem Geschwisterkind mit Behinderung aufwachsen. Sie erleben häufig besondere familiäre Belastungen und übernehmen früh Verantwortung. Das Projekt schafft einen geschützten Raum für Austausch, Vernetzung und positive Erfahrungen. Gruppenangebote, erlebnispädagogische Aktivitäten wie Klettern oder Raften, Workshops und gemeinsame Wochenenden sollen Selbstvertrauen, Resilienz und soziale Kompetenzen stärken.

Der begleitet seit 35 Jahren Schwerstkranke und Sterbende. Palliativmedizinerinnen, Palliativfachkräfte und qualifizierte Ehrenamtliche ermöglichen ein Leben und Sterben im eigenen Zuhause. Zur Linderung von Beschwerden und zur seelischen Verarbeitung tragen oft Atem-, Kunst- oder Musiktherapie bei. Die Kosten dafür werden nicht von Krankenkassen getragen. Die Spenden sollen zur unbürokratischen Unterstützung der Bedürftigen verwendet werden.

Der bringt mit seiner ehrenamtlichen Showtanzgarde Freude in Pflegeheime, Kindergärten und Einrichtungen für besondere Bedürfnisse. Da eine Technik Leihgabe entfällt, stehen die Auftritte auf dem Spiel. Um weiterhin für Freude zu sorgen, benötigt der Verein eine eigene Musikanlage – dazu sollen die Spenden beitragen.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jetzt abstimmen in der Kategorie "Tiere"

Gesammelt wird auch für Projekte, die Tieren zugutekommen. © KI-generiert

So viele Notfälle wie heute hat es beim noch nie gegeben. Täglich wurden verletzte und schwer kranke Eichhörnchen in der Einrichtung abgegeben. Röntgen, Operationen, Medikamente und weitere Behandlungen sind nötig, um die Tiere zu retten – und die Tierarztkosten steigen dramatisch und bringen die ehrenamtliche Wildtierhilfe finanziell zunehmend an ihre

Grenzen. Für die medizinische Versorgung der kleinen Tiere sind Spenden nötig.

Der pflegt einen Biotopkomplex aus Hecken und Totholz und schafft damit einen Lebensraum für Fledermäuse, Rauch- und Mehlschwalben, Sing- und Raubvögel. Diese Fläche umfasst 9,5 Hektar und ist so groß wie circa 13 Fußballfelder. In München gibt es viele Schwalben, und die lange Trockenheit raubt ihnen Lehm und Insekten – die Jungen sterben. Auch Fledermäuse finden bei ausgetrockneten Böden kaum Nahrung. Der Verein braucht dringend Tropfbewässerung, Nisthilfen und Lehrtafeln, um bedrohte Arten zu retten.

Die Igelstation Gröbenzell der liegt direkt an der Stadtgrenze. Ein großer Teil der in München geretteten Igel wird dort abgegeben. Die Igelstation möchte einen weiteren Container anmieten und mit allem Nötigen ausstatten, um die vielen kleinen Wildtiere versorgen zu können.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jetzt Abstimmen in der Kategorie "Inklusion"

Jetzt für Ihren Lieblingsverein abstimmen! © KI-generiert

Der plant ein inklusives Musikfest: Es soll eine Bühne bieten für Gruppen, in denen Musikerinnen und Musiker mit Behinderung spielen, und besondere Talente sichtbar machen. Zugleich bringt der Verein sie mit Unternehmern zusammen, um Begegnungen zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und Inklusion nachhaltig in der Arbeits- und Unternehmenswelt zu verankern.

Seit neun Jahren ermöglicht das Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung, Fußball zu spielen. Zum zehnten Jubiläum im kommenden Juni soll ein inklusives, integratives Fußballfest im Werksviertel stattfinden: Bei zwei Turnieren sollen über 200 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland gegeneinander antreten – und sie sollen gemeinsam feiern.

aus Neuperlach will Kindern und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf ermöglichen, zehn Probetrainings in verschiedenen Sportarten zu besuchen. Ein geschulter Trainer begleitet die Gruppe von Sportart zu Sportart. So finden die Teilnehmer ohne Leistungsdruck und Kosten heraus, welcher Sport zu ihnen passt. Aus diesem Pilotprojekt soll sich langfristig ein festes Angebot im Verein entwickeln.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Stimmen Sie bis zum 18. Oktober ab, für welche Vereine wir Spenden sammeln sollen!

Wichtiger Hinweis: Ausschluss von der Teilnahme

Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der Abstimmung auszuschließen, welche die Abstimmung manipulieren bzw. dieses versuchen und somit gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.