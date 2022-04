Gutes vereint: Ein Grund zu feiern

Vier wichtige Projekte können in München dank der Spendenaktion "Gutes vereint“ bald umgesetzt werden – und dank der Großzügigkeit der Münchner Bank eG

11. April 2022 - 08:31 Uhr

Seit Januar lief die große Spendenaktion , und zum Abschluss waren tatsächlich alle vereint, die gemeinsam Gutes tun: engagierte Menschen aus vier Münchner Vereinen, die sich für wichtige Anliegen einsetzen, und Vertreter der Münchner Bank eG sowie der AZ, die sie mit ihrer Aktion dabei unterstützen.

Feierlaune trotz virtuellem Treffen

Die feierliche Spendenübergabe konnte zwar wegen der hohen Inzidenzzahlen nicht wie erhofft im Stammhaus der Münchner Bank eG am Frauenplatz stattfinden, sondern bei einem virtuellen Treffen. Aber der Feierlaune tat das keinen Abbruch. Denn die vier Gewinnervereine von "Gutes vereint" können ihre Projekte wie gewünscht umsetzen. 70 Vereine hatten sich im Januar bei der großen Spendenaktion mit ihren Projekten beworben, eine Jury hatte 16 davon ausgewählt und die Leserinnen und Leser der AZ wählten jeweils einen Verein in den Kategorien "Kinder und Jugendliche", "Senioren", "Tiere" sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit".

Bei der Spendenübergabe. © AZ

Viele schaffen mehr

Im Anschluss konnten die Münchnerinnen und Münchner auf der Crowdfunding-Plattform der Münchner Bank eG vier Wochen lang für die Projekte spenden. Doch dann begann der Krieg in der Ukraine, der die Welt veränderte. "In den letzten Jahren war die Spendenbereitschaft der Menschen für die regionalen Projekte extrem hoch", sagte Sandra Bindler, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG bei der Spendenübergabe. "Diesmal hat sich der Fokus verschoben, hin zur Ukraine." Viele hilfsbereite Münchnerinnen und Münchner haben in den letzten Wochen für die Opfer des Krieges gespendet, die Projekte von rückten deshalb ein wenig aus dem Blickfeld.

Wohl deshalb konnten drei der vier Vereine die anvisierten Summen für ihre Projekte nicht erreichen. Doch in dieser Situation setzte sich die Münchner Bank eG in außergewöhnlicher Weise für die Vereine ein: "Wir haben uns entschieden, dass wir die fehlenden Spenden der Münchner auffüllen", sagte Sandra Bindler. So wird eine Gesamtsumme von über 20.000 Euro an die vier Vereine ausgeschüttet, und den größeren Teil davon steuerte die Münchner Bank bei. Diese außerordentliche Großzügigkeit machte die Teilnehmer der virtuellen Spendenübergabe erst mal sprachlos. Dank dieser Mittel können die Vereine nun mit ihren Projekten loslegen:

Diese Kinder haben schon am Ferienprogramm des MTV München teilgenommen. Vielen anderen wird es durch die Aktion "Gutes vereint" künftig ermöglicht. © MTV München

MTV München

Der von 1879 e.V. entlastet mit seinem Ferienprogramm "Fanni.Club" Familien in der Zeit, wenn die Kinder Schulferien, die Eltern aber keinen Urlaub haben. Letztes Jahr haben 600 Kinder teilgenommen, sagte Veit Hesse vom MTV bei der Spendenübergabe: "Aber viele können sich die 160 Euro nicht mal so eben leisten. Und diese Familien wollen wir unterstützen." Die Gelder von ermöglichen das dem MTV, der ausgeschrieben übrigens anders heißt, als viele vermuten: nicht Münchner Turnverein, sondern Männerturnverein von 1879. Im Gründungsjahr war Sport ausschließlich Männersache. Mittlerweile seien aber mehr als die Hälfte der Mitglieder Frauen, sagte Veit Hesse.

"Leb Bunt e.V." stiftet Brieffreundschaften zwischen Einwanderern und Senioren. © LebBunt e.V.

Leb Bunt e.V.

Der Verein kann dank weiter Brieffreundschaften zwischen Senioren und Einwanderern stiften. Die Argentinierin Lisi Brizuela hat das Projekt aus persönlichen Gründen initiiert, wie sie erzählte: Als sie nach Deutschland gezogen war, sei es für sie schwierig gewesen, sich zu integrieren und die Sprache zu lernen. Nun hilft sie Einwanderern, denen es genauso geht. Zunächst brachte sie diese in ihrem Projekt "Leb Bunt" mit Senioren persönlich zusammen – doch dann kam Corona. Und Lisi Brizuela hatte die Idee, die Menschen über Brieffreundschaften in Kontakt zu bringen.

160 Menschen aus über 20 Ländern haben schon mitgemacht, und dank "Gutes vereint" können nun noch viele hinzukommen: Sie erhalten alles kostenlos, vom Briefpapier bis zu den Briefmarken. "Vielleicht sind für uns 85 Cent nicht viel", sagte Lisi Brizuela. "Aber für bedürftige Menschen macht es einen Unterschied."

Nina Helleberg und Agnes Streber vom engagierten Verein "KinderLeicht e.V.". © KinderLeicht e.V.

KinderLeicht e.V.

Der Verein will dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. "Jede dritte Breze landet im Müll", sagte Nina Helleberg bei der Spendenübergabe. Der Verein wendet sich deshalb in Workshops an Jugendliche, die bald ihren eigenen Haushalt gründen. "Die größte Wirkung hat es, wenn sich die Jugendlichen selbst gegenseitig auf die Finger hauen“, sagte Helleberg. Das wird künftig auch außerhalb Münchens öfter passieren: Auch dort kann der Verein KinderLeicht dank der Gelder von bald Workshops in Schulen anbieten.

Tierfreunde aus Gröbenzell kümmerten sich bisher zuhause um Igel – nun können sie einen Container dafür errichten. © imago images

Igelstation Gröbenzell

Und dann waren da noch Iris Bodensteiner und die , die sich um aufgelesene Igel kümmern. Das hat die Münchnerinnen und Münchner so gerührt, dass die anvisierte

Summe nicht nur erreicht, sondern um mehr als die Hälfte übertroffen wurde. Und weil die Münchner Bank eG die anderen drei Projekte so großzügig unterstützte, legte sie der Fairness halber bei diesem Projekt auch eine stolze Summe drauf.

Für Iris Bodensteiner ist dieser Erfolg nicht nur wohlverdient, sondern auch eine besonders gute Nachricht: Denn wer im Westen Münchens oder im Landkreis Fürstenfeldbruck einen Igel findet, bringt diesen mit großer Wahrscheinlichkeit zu ihr. Allein von Mitte September bis Mitte Dezember letzten Jahres wurden bei ihr 180 Igel abgegeben, und sie päppelte die Wildtiere auf – und zwar zuhause.

Nun können sie und die Tierfreunde Gröbenzell gemeinsam mit dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck dank der Gelder eine Igelstation errichten. Das ist auch deshalb höchste Zeit, weil die kleinen Wildtiere von Jahr zu Jahr kränker werden, wie Iris Bodensteiner erklärte. Wegen des Insektensterbens fressen Igel immer öfter Schnecken und Regenwürmer und fangen sich dadurch Parasiten ein. Oder sie werden in Gärten von Mährobotern verletzt. "Der Igel ist ein Sinnbild dafür, was wir der Umwelt antun", sagte Iris Bodensteiner.

Die Vorstandsvorsitzende Sandra Bindler leitet die Münchner Bank eG seit 2014. © Münchner Bank

Ein besonderes Herzensprojekt

Es sei erfüllend zu sehen, sagte Sandra Bindler, dass sich Menschen ehrenamtlich für Anliegen einsetzen, an die man oft gar nicht denke. Die Aktion konnte diese engagierten Menschen in den vergangenen drei Jahren insgesamt mit 63.000 Euro unterstützen.

Sie sei ein besonderes Herzensprojekt der Abendzeitung, sagte AZ-Marketingchefin Patricia Lawrence. Und AZ-Chefredakteur Michael Schilling erklärte das Motiv, das die Münchner Bank und die Abendzeitung zu bewogen habe: "Den Menschen, die sich in den Dienst einer guten Sache stellen und sich für andere einsetzen, soll mit dieser Aktion etwas zurückgegeben werden." Dieser schöne Moment war bei der Spendenübergabe gekommen.