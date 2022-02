"Gutes vereint": Die vier Gewinner-Projekte stehen fest!

Die AZ-Leser haben abgestimmt: Erfolgreich waren der MTV München von 1879, KinderLeicht, die Igelstation Gröbenzell und Leb’ Bunt.

15. Februar 2022 - 14:47 Uhr

Das Interesse an „Gutes vereint“ bleibt hoch: Im dritten Jahr der großen Spendenaktion der AZ und der bewarben sich rund 70 Vereine mit tollen gemeinnützigen Projekten. Die Jury wählte in den vier Kategorien je vier Vereine aus – kein leichtes Unterfangen. Und das letzte Wort hatten Sie, liebe AZ-Leser. In einem Online-Voting wurde entschieden, für welche Projekte wir Spenden sammeln sollen.

MTV München gewinnt in der Kategorie "Kinder und Jugendliche"

Der MTV München bietet ein Ferienprogramm für Kleine. © Pixabay

In der Kategorie „Kinder und Jugendliche“ gewann der MTV München von 1879 e.V. – mit beeindruckenden 61 Prozent der Stimmen. Der Breitensportverein organisiert dieses Jahr wieder eine Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche namens „Fanni.CLUB“. 2021 konnten die großteils ehrenamtlichen Trainer knapp 600 junge Menschen betreuen. Mit den Spenden will der Verein in diesem Jahr unter anderem sozial schwächere Familien unterstützen, das Mittagessen nachhaltiger zubereiten, neue Spielmaterialien kaufen und weitere Workshops organisieren.

In der Kategorie "Senioren" gewinnt "Leb´ Bunt e.V."

„Leb’ Bunt“ vermittelt älteren Menschen neue Brieffreunde. © Pixabay

Gewinner der Kategorie „Senioren“ ist der Verein „Leb‘ Bunt e.V.“: Die gemeinnützige Organisation bringt Senioren und erwachsene Zugewanderte zusammen. Ein spezielles Projekt ist in der Corona-Zeit entstanden: „Bunte Briefe“ fördert Brieffreundschaften. Mit den Spenden sollen unter anderem die Kosten für Umschläge und Briefpapier sowie die Verwaltung bezahlt werden, sodass das Projekt bis Dezember verlängert werden kann. Bei der Abstimmung erhielt „Leb’ Bunt“ 48 Prozent der Stimmen.

Igelstation Gröbenzell gewinnt in der Kategorie "Tiere"

Die Igelstation Gröbenzell betreut hilfsbedürftige Tiere. © Pixabay

In der Kategorie „Tiere“ war die Igelstation Gröbenzell mit 53 Prozent der Stimmen erfolgreich. Die ehrenamtliche Gruppe kümmert sich im Sommer um mutterlose Igelbabys, im Herbst um schwache Jungigel, die zu klein sind für den Winterschlaf, und das ganze Jahr über um verletzte und geschwächte Igel. Deren natürlicher Lebensraum wird immer kleiner, die Nahrungsquellen versiegen, und so steigt die Anzahl an hilfsbedürftigen Igeln ständig – viele kommen aus dem Münchner Westen. Die Tierfreunde wollen ihre Igelstation nun um eine Beratungsstation erweitern.

KinderLeicht e.V. ist erster Sieger in der Kategorie "Umwelt und Nachhaltigkeit"

KinderLeicht kämpft gegen Lebensmittelverschwendung. © imago/Bernd Feil/M.i.S

Neu ist bei „Gutes vereint“ die Kategorie „Umwelt und Nachhaltigkeit“, und der erste Sieger ist KinderLeicht e.V. mit 50 Prozent der Stimmen: Das Projekt „Gib Lebensmittelverschwendung keine Chance!“ zeigt Jugendlichen, wie sie Lebensmittelabfall vermeiden können und welche Bedeutung das für den Klimaschutz hat. Seit 2013 wurden über 2100 Schüler erreicht. Bisher fanden die Workshops in München statt, nun sollen alle Schüler in Bayern teilnehmen können – zur Finanzierung sind Spenden nötig.

Kleine Summen können großes bewegen

Ab 21.02. können Sie diese vier Projekte unterstützen! Und schon mit kleinen Summen können Sie einiges bewegen: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt „Gutes vereint“ zehn Euro drauf. Wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt „Gutes vereint“ auch noch den Rest. Wenn ein Verein also 5000 Euro sammeln möchte, müssen nur 4000 Euro zusammenkommen. Die restlichen 1000 Euro füllt die Initiative auf. Ab Montag, den 21.02. können Sie für die vier Gewinner-Projekte spenden.

Und die zwölf Vereine, die mit ihren tollen Projekten bei der Abstimmung nicht vorne lagen, haben dennoch Grund zur Freude: Die Münchner Bank eG spendet ihnen jeweils 500 Euro!