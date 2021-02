"Gutes vereint": Anderen helfen und tolle Preise gewinnen!

"Gutes vereint" - Wer bei der großen Spendenaktion der AZ und der Münchner Bank eG eines von vier wohltätigen Projekten unterstützt, kann mit etwas Glück einen von zwölf tollen Preisen gewinnen!

<strong>München</strong> - Neunzig Vereine haben sich bei "Gutes vereint" mit gemeinnützigen Projekten beworben, für die sie finanzielle Hilfe brauchen. Nach der Nominierung durch die Jury haben Sie, liebe AZ-Leser, vier Projekte ausgewählt. Noch bis zum 14. Februar können Sie für diese wichtigen spenden.

Vier Organisationen zählen auf Ihre Unterstützung

Die Organisation möchte ein Jahr lang einen kostenlosen Sportkurs in einer Kita anbieten, um benachteiligte Kinder zu fördern. will älteren Krebspatienten Kurse in Videokommunikation geben, sodass diese während der Pandemie mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben können. . betreut achtzig Meerschweinchen, die aus einer illegalen Zucht befreit wurden. Der Verein braucht Unterstützung, um die Tierarztrechnungen zu begleichen. Die will in Senioren- und Behindertenheimen mit einem "Fasching aus der Schachtel" für Abwechslung in dieser schwierigen Zeit sorgen. Die Narrhalla sammelt Geld für Krapfen, die dabei natürlich nicht fehlen dürfen.

Wer spendet, kann selbst tolle Preise gewinnen

Wer eines dieser vier wunderbaren Projekte unterstützt, hat die Chance auf tolle Preise. Diese werden von vier Partnern der Aktion "Gutes vereint" als Dankeschön spendiert. , der traditionsreiche Genusstempel am Prinzregentenplatz, stiftet eine Geschenkbox mit feinen Gaumenfreuden. Der an der Frauenkirche lädt zu einem opulenten bayerischen Menü. Der Gutschein kann nach dem Lockdown eingelöst werden. Von zwei renommierten Münchner Geschäften gibt es außerdem jeweils fünf großzügige Einkaufsgutscheine: Vom in der Innenstadt, eine Institution für Männermode mit über hundertjähriger Tradition, und vom , das online und in seinen 30 Münchner Filialen Schuhe und Accessoires für die ganze Familie bietet.

Gewinnchance bereits ab einem Spendenbetrag von fünf Euro

Die Preise werden unter allen Spendern verlost. Also: Noch bis zum 14. Februar eines der unterstützen und mit etwas Glück gewinnen! Die Gewinner werden im Anschluss an die Aktion informiert.

