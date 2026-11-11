"Gutes vereint" 2026 – Hilfe für Igel in Not: Jetzt für die Igelhilfe Fürstenfeldbruck spenden
Jetzt für Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung spenden
Rund 1.300 Igel versorgten ehrenamtliche Tierfreunde im vergangenen Jahr in der Igelstation in Gröbenzell. Vor vier Jahren waren es etwa 350. Die Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung ist dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck e. V. angegliedert und wird seit 2018 von Iris Bodensteiner geleitet.
Immer weniger Nahrung für Igel
Der Grund für die steigenden Zahlen: Den Igeln wird zunehmend die Nahrungsgrundlage entzogen. Laut Bodensteiner finden sie in den extrem aufgeräumten Gärten kaum noch Insekten. Mähroboter und Laubbläser gefährden Igel und Insekten, zudem verschwinden Pflanzen, die Insekten Schutz und Nahrung bieten. In ihrer Not fressen Igel häufiger Schnecken und fangen sich Parasiten ein. Dazu kommen ein kleinerer Lebensraum und kaum Wasserstellen in trockenen Sommern.
Hilfe für kranke und geschwächte Igel
Wer im Münchner Westen und Umgebung einen kranken oder verletzten Igel findet, erreicht die Igelhilfe online und über ein Notfalltelefon. Die 40 Ehrenamtlichen beraten die Finder oder pflegen die Tiere zu Hause oder in den beiden Containern in Gröbenzell mit 40 Plätzen. 80 Prozent der aufgenommenen Igel überleben.
Unterstützung durch Spenden
Die beiden Container reichen längst nicht mehr aus. Ein dritter Frachtcontainer soll zur Igelstation ausgebaut werden. Dafür werden unter anderem eine Futterküche, ein Kühlschrank, Behandlungstische, Gehegeboxen, Speziallampen, ein Mikroskop und eine Heizung gebraucht.
Sie können bis zum 29. November spenden.
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