"Gutes vereint" 2026 – Hilfe für Igel in Not: Jetzt für die Igelhilfe Fürstenfeldbruck spenden

Die Igelstation in Gröbenzell platzt aus allen Nähten: Immer mehr kranke und geschwächte Igel brauchen Hilfe. Jetzt für einen dritten Container spenden.

11. November 2026 - 00:00 Uhr

Immer mehr Igel brauchen Hilfe: Ehrenamtliche päppeln sie in der Igelstation auf.

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Rund 1.300 Igel versorgten ehrenamtliche Tierfreunde im vergangenen Jahr in der Igelstation in Gröbenzell. Vor vier Jahren waren es etwa 350. Die ist dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck e. V. angegliedert und wird seit 2018 von Iris Bodensteiner geleitet.

Einer der geretteten Igel. © Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung

Immer weniger Nahrung für Igel

Der Grund für die steigenden Zahlen: Den Igeln wird zunehmend die Nahrungsgrundlage entzogen. Laut Bodensteiner finden sie in den extrem aufgeräumten Gärten kaum noch Insekten. Mähroboter und Laubbläser gefährden Igel und Insekten, zudem verschwinden Pflanzen, die Insekten Schutz und Nahrung bieten. In ihrer Not fressen Igel häufiger Schnecken und fangen sich Parasiten ein. Dazu kommen ein kleinerer Lebensraum und kaum Wasserstellen in trockenen Sommern.

Klein und schutzbedürftig: Auch Igeljunge landen in der Igelstation. © Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung

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Hilfe für kranke und geschwächte Igel

Wer im Münchner Westen und Umgebung einen kranken oder verletzten Igel findet, erreicht die Igelhilfe online und über ein Notfalltelefon. Die 40 Ehrenamtlichen beraten die Finder oder pflegen die Tiere zu Hause oder in den beiden Containern in Gröbenzell mit 40 Plätzen. 80 Prozent der aufgenommenen Igel überleben.

Einer der beiden Container der Igelhilfe. Ein dritter soll folgen. © Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung

Unterstützung durch Spenden

Die beiden Container reichen längst nicht mehr aus. Ein dritter Frachtcontainer soll zur Igelstation ausgebaut werden. Dafür werden unter anderem eine Futterküche, ein Kühlschrank, Behandlungstische, Gehegeboxen, Speziallampen, ein Mikroskop und eine Heizung gebraucht.

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Sie können bis zum 29. November spenden.