"Gutes vereint" 2026 – Fußball für alle: Jetzt für das Team Bananenflanke München spenden

Das Team Bananenflanke München bringt Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung zum Fußball – und zeigt, dass jeder zum Team gehört. Jetzt spenden.

11. November 2026 - 00:00 Uhr

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Jeden Freitag trainieren in der Nähe des Werksviertel-Mitte rund 35 Spielerinnen und Spieler zwischen 5 und 23 Jahren, alle mit geistiger Beeinträchtigung. Sie zeigen, dass Fußball für jeden möglich ist. Das gibt ihnen einen Platz, an dem der Spaß im Mittelpunkt steht. Vor neun Jahren gegründet, gehört es zu 25 gemeinnützigen Vereinen unter diesem Namen in Deutschland und Luxemburg.

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Von zwei Gründern zum Team in München

Das erste Team Bananenflanke gründeten zwei junge Männer vor 15 Jahren in Regensburg, weil Kinder mit geistiger Beeinträchtigung in Sportvereinen oft schwer mithalten können. Michael Fink lernte die Gründer bei einem Benefizturnier kennen und startete das Münchner Team. Zum ersten Training kamen drei, vier Kinder und zehn Trainer. Heute sucht das Team Trainer. "Jeder gehört zum Team, auch die Kinder, die nicht so gut mithalten können", sagt Fink. So wachsen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Auch die Trainer profitieren: "Diese positive Energie der Kinder ist so ansteckend."

Jeder gehört dazu: Das Team Bananenflanke München lebt vom Miteinander. © Bananenflanke

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Unterstützung durch Spenden

Im kommenden Juni feiert das Team sein zehnjähriges Bestehen mit einem integrativen Sport- und Fußballfest im Werksviertel-Mitte. Mannschaften aus ganz Deutschland treten in Turnieren gegeneinander an, dazu gibt es Mitmachstände und Musik. Das Fest soll größtenteils durch Spenden finanziert werden.

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Sie können bis zum 29. November spenden.