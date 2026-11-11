Das Geschwisterprojekt der Lebenshilfe München gibt Kindern und Jugendlichen mit einem Geschwisterkind mit Behinderung oder chronischer Krankheit Raum für Erlebnisse und Austausch. Jetzt spenden.

11. November 2026 - 00:00 Uhr

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Eltern von Kindern mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit müssen diesen besonders viel Aufmerksamkeit widmen. Für deren Geschwister bleibt oft weniger Zeit, und sie übernehmen schon früh Verantwortung. Die Lebenshilfe München e. V. Stadt und Landkreis unterstützt diese Kinder und Jugendlichen gezielt mit einem Projekt.

Die Geschwisterkinder können hier auch kreativ werden und sich frei ausleben. © Lebenshilfe

Raum für Erlebnisse

"Die Geschwisterkinder fühlen sich oft benachteiligt oder nicht gesehen", sagt Projektleiterin und Sozialpädagogin Sophia Enzinger. Beim stehen sie im Mittelpunkt. Die 7- bis 12-Jährigen besuchen Freizeitparks, Indoor-Spielplätze oder Wildparks, die Jugendlichen gehen zum Rafting, Klettern oder Bowling. Ein- bis zweimal im Jahr brechen sie zu erlebnispädagogischen Wochenenden auf. Zuletzt bauten sie ein Floß und saßen abends am Lagerfeuer.

Beim erlebnispädagogischen Wochenende bauten die Geschwisterkinder ein Floß und fuhren damit auf einem Fluss. © Lebenshilfe

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Austausch und Freundschaft

Noch wichtiger als der Spaß: Die Teilnehmenden lernen Gleichaltrige in einer ähnlichen familiären Situation kennen. In Gesprächsrunden tauschen sie sich aus, das kann sehr entlasten. Oft entstehen Freundschaften. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden zu Vertrauenspersonen und helfen, Resilienz aufzubauen und eigene Stärken zu entdecken.

Gemeinsam am Feuer: Hier treffen Kinder aufeinander, die ähnliche Erfahrungen und Gefühle kennen. © Lebenshilfe

Unterstützung durch Spenden

Die Nachfrage ist groß, oft muss die Lebenshilfe Kindern absagen. Das Projekt finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden: Je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Kinder und Jugendliche können teilnehmen.

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Sie können bis zum 29. November spenden.