"Gutes vereint" 2026 – Einmal im Mittelpunkt stehen: Jetzt für die Lebenshilfe München spenden
Jetzt für Lebenshilfe München spenden
Eltern von Kindern mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit müssen diesen besonders viel Aufmerksamkeit widmen. Für deren Geschwister bleibt oft weniger Zeit, und sie übernehmen schon früh Verantwortung. Die Lebenshilfe München e. V. Stadt und Landkreis unterstützt diese Kinder und Jugendlichen gezielt mit einem Projekt.
Raum für Erlebnisse
"Die Geschwisterkinder fühlen sich oft benachteiligt oder nicht gesehen", sagt Projektleiterin und Sozialpädagogin Sophia Enzinger. Beim Geschwisterprojekt stehen sie im Mittelpunkt. Die 7- bis 12-Jährigen besuchen Freizeitparks, Indoor-Spielplätze oder Wildparks, die Jugendlichen gehen zum Rafting, Klettern oder Bowling. Ein- bis zweimal im Jahr brechen sie zu erlebnispädagogischen Wochenenden auf. Zuletzt bauten sie ein Floß und saßen abends am Lagerfeuer.
Austausch und Freundschaft
Noch wichtiger als der Spaß: Die Teilnehmenden lernen Gleichaltrige in einer ähnlichen familiären Situation kennen. In Gesprächsrunden tauschen sie sich aus, das kann sehr entlasten. Oft entstehen Freundschaften. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden zu Vertrauenspersonen und helfen, Resilienz aufzubauen und eigene Stärken zu entdecken.
Unterstützung durch Spenden
Die Nachfrage ist groß, oft muss die Lebenshilfe Kindern absagen. Das Projekt finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden: Je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Kinder und Jugendliche können teilnehmen.
Sie können bis zum 29. November spenden.
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