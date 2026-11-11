"Gutes vereint" 2026 – ein Ort zum Tüfteln und Entdecken für Kinder in Freiham: Jetzt für Little Lab spenden

Das Little Lab in Freiham führt Kinder spielerisch an Technik und Naturwissenschaft heran, doch die Kurse sind nach wenigen Minuten ausgebucht. Jetzt für einen Makerspace spenden.

11. November 2026 - 00:00 Uhr

Hier wird Raum geschaffen, damit Kinder ihre Ideen verwirklichen können.

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Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik betreffen uns alle im Alltag. Agnieszka Spizewska gründete 2017 den Verein , um Kinder dafür zu begeistern, vor allem Kinder, die sonst weniger Zugang zu außerschulischer Bildung haben. Im Freihamer Kreativlabor veranstaltet sie gemeinsam mit Co-Leiterin Du Linh Trinh praktische Workshops. Alle Kinder sollen teilnehmen können, auch in Freiham, wo es viele Familien gibt, die nicht viel Geld haben.

Das Little Lab in Freiham ermöglicht Kindern Bildungschancen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. © Little Lab

Selbermachen von Anfang an

Schon die Kleinsten können teilnehmen. In den Making-Kursen stellen sie selbst etwas her, zum Beispiel Rennautos aus Plastikschachteln und Schaschlikspießen, oder sie drucken Diorama-Lampen und Schmuck mit dem 3D-Drucker. Nebenbei beantwortet das Team Fragen aus dem Alltag, etwa: Wie kommen die Bläschen in den Bubble Tea? Eltern können kleine Beträge zahlen, müssen es aber nicht. "Jedes Kind hat Ideen, aber nicht jedes Kind hat die Chance, seine Ideen zu verwirklichen", sagt Du Linh Trinh.

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Diese Rennautos sind in einem Ferien-Workshop entstanden. © Little Lab

Raum zum Tüfteln

Die Nachfrage ist riesig, die Kurse sind nach wenigen Minuten ausgebucht. Deshalb soll ein sogenannter Makerspace entstehen, in dem Kinder jeden Montag mit pädagogischer Unterstützung bauen, tüfteln und programmieren können. Besonders Mädchen wollen die beiden ansprechen und planen eigene Kurse. "Achtjährige Mädchen sind die besten Löterinnen der Welt!", sagt Spizewska.

Fragen erwünscht: Im Little Lab erfahren Kinder beim Selbermachen, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. © Little Lab

Unterstützung durch Spenden

Das Little Lab finanziert sich über Spenden und Zuschüsse. Für den Makerspace braucht es unter anderem einen Lasercutter, einen Schneideplotter, eine Tischsäge für Kartons, eine programmierbare Nähmaschine und Werkzeug.

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Sie können bis zum 29. November spenden.