"Gutes vereint" 2026 – ein Ort zum Tüfteln und Entdecken für Kinder in Freiham: Jetzt für Little Lab spenden
Jetzt für Little Lab in Freiham spenden
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik betreffen uns alle im Alltag. Agnieszka Spizewska gründete 2017 den Verein Little Lab e. V., um Kinder dafür zu begeistern, vor allem Kinder, die sonst weniger Zugang zu außerschulischer Bildung haben. Im Freihamer Kreativlabor veranstaltet sie gemeinsam mit Co-Leiterin Du Linh Trinh praktische Workshops. Alle Kinder sollen teilnehmen können, auch in Freiham, wo es viele Familien gibt, die nicht viel Geld haben.
Selbermachen von Anfang an
Schon die Kleinsten können teilnehmen. In den Making-Kursen stellen sie selbst etwas her, zum Beispiel Rennautos aus Plastikschachteln und Schaschlikspießen, oder sie drucken Diorama-Lampen und Schmuck mit dem 3D-Drucker. Nebenbei beantwortet das Team Fragen aus dem Alltag, etwa: Wie kommen die Bläschen in den Bubble Tea? Eltern können kleine Beträge zahlen, müssen es aber nicht. "Jedes Kind hat Ideen, aber nicht jedes Kind hat die Chance, seine Ideen zu verwirklichen", sagt Du Linh Trinh.
Raum zum Tüfteln
Die Nachfrage ist riesig, die Kurse sind nach wenigen Minuten ausgebucht. Deshalb soll ein sogenannter Makerspace entstehen, in dem Kinder jeden Montag mit pädagogischer Unterstützung bauen, tüfteln und programmieren können. Besonders Mädchen wollen die beiden ansprechen und planen eigene Kurse. "Achtjährige Mädchen sind die besten Löterinnen der Welt!", sagt Spizewska.
Unterstützung durch Spenden
Das Little Lab finanziert sich über Spenden und Zuschüsse. Für den Makerspace braucht es unter anderem einen Lasercutter, einen Schneideplotter, eine Tischsäge für Kartons, eine programmierbare Nähmaschine und Werkzeug.
Sie können bis zum 29. November spenden.
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