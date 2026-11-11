"Gutes vereint 2026": Die vier Gewinner-Projekte stehen fest

Die AZ-Leser haben abgestimmt, für welche Projekte wir in diesem Jahr Spenden sammeln sollen. Erfolgreich waren Little Lab, die Lebenshilfe München, das Team Bananenflanke München und die Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung.

11. November 2026 - 00:00 Uhr

Beim Online-Voting hatten Sie das letzte Wort – Sie haben entschieden, welche Projekte wir unterstützen dürfen.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Vereine mit wichtigen karitativen Projekten für die Aktion "Gutes vereint" beworben. Die Jury wählte in den vier Kategorien jeweils drei Vereine aus. Und Sie, die Leserinnen und Leser, hatten das letzte Wort. Bei der Abstimmung haben Sie entschieden, für welche Projekte wir Spenden sammeln sollen. Diese vier Vereine haben gewonnen.

"Little Lab" gewinnt in der Kategorie "Kinder"

Das Little Lab in Freiham ermöglicht Kindern Bildungschancen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. © Little Lab

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In der Kategorie Kinder haben sich die Leserinnen und Leser für den entschieden. Dieser setzt sich dafür ein, Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern – besonders solche, die sonst wenig Zugang zu außerschulischen Bildungsangeboten haben. In praktischen Workshops können die Kinder basteln, tüfteln und eigene Ideen verwirklichen. Weil die Nachfrage riesig ist und viele Kurse nach wenigen Minuten ausgebucht sind, möchte der Verein in Freiham einen sogenannten Makerspace einrichten. Dort sollen Kinder regelmäßig und kostenlos mit pädagogischer Unterstützung experimentieren, bauen und programmieren können. Dafür werden unter anderem ein Lasercutter, eine programmierbare Nähmaschine und weitere Werkzeuge benötigt. Mit den Spenden soll die notwendige Ausstattung finanziert werden.

Die "Lebenshilfe München" ist Sieger in der Kategorie "Soziales"

Beim erlebnispädagogischen Wochenende bauten die Geschwisterkinder ein Floß und fuhren damit auf einem Fluss. © Lebenshilfe

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In der Kategorie Soziales erhielt die Lebenshilfe München mit ihrem die meisten Stimmen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, deren Geschwister eine Behinderung oder chronische Krankheit haben. Denn im Familienalltag stehen deren Bedürfnisse häufig im Hintergrund. Das Projekt bietet ihnen die Möglichkeit, selbst einmal im Mittelpunkt zu stehen. Bei gemeinsamen Ausflügen, Freizeitaktivitäten und erlebnispädagogischen Wochenenden können sie neue Freundschaften schließen, sich mit Gleichaltrigen in ähnlichen Lebenssituationen austauschen und Selbstvertrauen gewinnen. Die Nachfrage ist groß, doch das fast ausschließlich durch Spenden finanzierte Projekt kann nicht allen Interessierten einen Platz anbieten. Mit den Spenden sollen deshalb noch mehr Kinder und Jugendliche an den Angeboten teilnehmen können.

In der Kategorie "Inklusion" gewinnt das "Team Bananenflanke München"

Fußball für alle: Beim Team Bananenflanke München steht der Spaß im Mittelpunkt. © Bananenflanke

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Das war in der Kategorie Inklusion erfolgreich. Der Verein ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung, gemeinsam Fußball zu spielen. Rund 35 junge Menschen im Alter von fünf bis 23 Jahren kommen regelmäßig zum Training. Dabei stehen der Spaß an der Bewegung, das Gemeinschaftsgefühl und die Stärkung des Selbstvertrauens im Mittelpunkt. Zum zehnjährigen Bestehen plant der Verein im kommenden Juni ein großes integratives Sport- und Fußballfest im Werksviertel-Mitte. Mannschaften aus ganz Deutschland sollen dort gegeneinander antreten. Dazu sind zahlreiche Mitmachaktionen, Musik und ein buntes Rahmenprogramm geplant. Das Fest soll Menschen zusammenbringen und ein Zeichen für Inklusion setzen. Um die Veranstaltung zu finanzieren, bittet der Verein um Spenden.

Die "Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung" gewinnt in der Kategorie "Tiere"

Einer der geretteten Igel. © Igelhilfe Fürstenfeldbruck und Umgebung

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Die meisten Stimmen in der Kategorie Tiere erhielt die , die dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck angegliedert ist. Die ehrenamtlichen Helfer kümmern sich um kranke, verletzte und geschwächte Igel. Rund 1.300 Tiere wurden im vergangenen Jahr versorgt. Denn die kleinen Wildtiere finden immer weniger Nahrung und geeignete Lebensräume. Die Igelhilfe betreut die Tiere, päppelt sie auf und ermöglicht anschließend ihre Auswilderung. Doch die beiden bisherigen Container der Igelstation in Gröbenzell reichen längst nicht mehr aus. Deshalb soll ein dritter Container eingerichtet werden. Benötigt werden dafür unter anderem eine Futterküche, Behandlungsplätze, Gehegeboxen und Speziallampen. Mit den Spenden soll die neue Station ausgestattet werden, damit künftig noch mehr Igel gerettet werden können.

Mit Ihrer Spende Großes bewegen

Ab sofort können Sie diese vier Projekte im Rahmen der Aktion "Gutes vereint" unterstützen. Die Spendenaktion ist eine gemeinsame Initiative der Abendzeitung und der Münchner Bank eG.

Sie können bis zum 29. November spenden.