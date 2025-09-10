Gutes vereint 2025 – Jetzt bewerben!

Seit sechs Jahren unterstützt "Gutes vereint" Münchner Vereine. Die Bewerbungsphase 2025 ist gestartet – nutzen Sie die Chance und reichen Sie jetzt Ihr Projekt ein.

10. September 2025 - 08:25 Uhr

Auch Kinder sollen wieder von "Gutes vereint" profitieren

Seit 2019 bündeln die Münchner Bank eG und die Abendzeitung Kräfte, um Münchner Vereine zu stärken. Auch 2025 heißt es wieder: „Gutes vereint“ – und Ihr Verein kann dabei sein! Gesucht werden Projekte aus den Kategorien Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Viele Initiativen haben in den Vorjahren nicht nur finanzielle Unterstützung erhalten, sondern auch wertvolle Aufmerksamkeit in Zeitung, online und Social Media – ein Schub für Wirkung und Vernetzung.

So geht’s: Bewerben Sie sich bis 21. September

Beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben, die geplante Verwendung der Mittel und nennen Sie Ihre gewünschte Summe – auch kleinere Budgets sind willkommen.

Nach der Jury-Wahl (u. a. Sandra Bindler und Stefanie Faghani, Münchner Bank eG; Michael Schilling, Tamara Sailer und Oleksandra Kolomiets, AZ) stimmen die Leserinnen und Leser vom 6.–19. Oktober online ab. Vom 10.–30. November folgt das Crowdfunding über das Portal der Münchner Bank eG.

Jetzt Chance nutzen und bewerben. © Adobestock/AZ

Für jede Spende ab 5 € legt „Gutes vereint“ 10 € drauf; bei 80 % Zielerreichung wird der Rest aufgefüllt. Zusätzlich gibt’s tolle Preise für Spender und im Dezember die feierliche Scheckübergabe.

Jetzt bewerben – und München gemeinsam besser machen!