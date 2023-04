Gutes aus zweiter Hand – Die Halle 2, das Gebrauchtwarenkaufhaus

Wiederverwenden ist besser als wegwerfen. Die Halle 2, das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, bietet auf rund 1.000 qm großen, hell und übersichtlich gestalteten Verkaufsfläche gut erhaltene Secondhandwaren und exklusive Einzelstücke zu günstigen Preisen.

29. April 2023 - 05:39 Uhr

Die Gegenstände kommen aus den Münchner Haushalten. Sie werden auf den 12 Münchner Wertstoffhöfen gesammelt oder werden per Direktanlieferung in die Halle 2 gebracht.

Das Warensortiment:

Möbel, Teppiche & Leuchten

Geschirr, Deko- & Haus­halts­waren

Bücher, CDs, LPs, DVDs

Heim und Handwerk

Garten- und Tierbedarf

Musik­instrumente

Spiel­waren und Kinder­artikel

Elektro­geräte, Unter­haltungs­elek­tronik & IT-Geräte

Sport & Outdoor (Fahrräder und -zubehör, Skier, Tennisschläger, Tischtennisartikel, Trainingsgeräte, etc., Campingartikel)

Außer­gewöhn­liches, Wertvolles

Münchner Erden aus eigener Herstellung des AWM

Und vieles mehr….

Die Halle 2, das Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München. © AWM

Abgabe von Gebrauchtwaren

Zu Schade zum Wegwerfen? Das Team von Halle 2 schenkt Ihren gut erhaltenen Dingen eine zweite Chance und freut sich über Ihre Warenspenden. Sie nehmen alles, was noch gebrauchsfähig, schön, besonders und hygienisch einwandfrei ist. Kriterium: Die Gegenstände sind von der Qualität so beschaffen, dass Sie diese auch guten Freunden noch schenken würden. Eine detaillierte Beschreibung, welche Gegenstände für die Abgabe geeignet sind, finden Sie auf der .

Die Halle 2 umfasst eine große Vielfalt an Produkten. © AWM

Abgabestellen für Gebrauchtwaren







Wichtig: Die Halle 2 ist kein Mini-Wertstoffhof und bietet keine Sperrmüllentsorgung an. Alles was nicht für den Wiederverkauf in der Halle 2 geeignet ist, bringen Sie bitte zu einem der . Die Beurteilung, was für den Verkauf in der Halle 2 geeignet ist, erfolgt schlussendlich durch das Personal des AWM.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Aktionen, Service, Versteigerungen und Online-Angebote

Die Halle 2 plant regelmäßig Aktionen, um Angebote der Wiederverwendung zu fördern sowie sie in die Mitte der Gesellschaft zu platzieren.

In regelmäßigen Abständen finden samstags ab 11 Uhr Ver­stei­gerungen statt. Außergewöhnliche Stücke werden zum Höchst­gebot versteigert. Die Gegen­stände können online oder ab dem vorhergehenden Donnerstag ab 12 Uhr in der Halle 2 besichtigt werden.

Hier finden Sie bestimmt was Sie suchen. © AWM

Repair Café in der Halle 2

Reparieren statt Wegwerfen! Die Halle 2 veranstaltet in Kooperation mit dem HEi – Haus der Eigenarbeit Repair Cafés. Haben Sie einen defekten Gegenstand und brauchen Hilfe bei der Reparatur - dann ist ein Repair Café genau das richtige für Sie!

Termine:

Samstag, 3. Juni 9.30 bis 13.30 Uhr

Samstag, 30. September 9.30 bis 13.30 Uhr

Samstag, 2. Dezember 9.30 bis 13.30 Uhr

Wie funktioniert ein Repair Café?

Sie bringen einen Gegenstand (möglichst mit allen Kabeln und Zubehör) zur Reparatur mit. Im Repair Café machen Sie sich gemeinsam mit den Reparateur und Reparateurinnen an die Arbeit. Ausgeschlossen sind Kühlschränke u.ä., Mikrowellen, Röhren-TV und Multifunktions-Tintendrucker. Letzte Anmeldung ist eine Stunde vor Schluss der Veranstaltung. Weitere Informationen und Termine finden Sie im .

Vergangene Veranstaltungen

Pop-up-Store am Viktualienmarkt (04.04. - 31.04.2022)

Pop-up-Versteigerungen am Viktualienmarkt (06.08. und 09.07.2022)

Repair-Cafe´s (16.07.2022)

Sofakonzerte im Halle 2 Wohnzimmer (10. - 11.09.2022)

Weitere Aktionen sind geplant - Auf der sowie den sozialen Medien werden Sie auf dem Laufenden gehalten.