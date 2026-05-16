Günstiger Drahtesel gesucht? Münchner Fundbüro versteigert wieder Fahrräder

Am 21. Mai findet im KVR eine Fahrradversteigerung statt. Was Interessenten bei der Auktion beachten müssen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Am 21. Mai 2026 versteigert das Fundbüro im KVR wieder Fundfahrräder. (Symbolbild)

Immer wieder, meist zweimal im Jahr, versteigert das Münchner Fundbüro nicht abgeholte Fundfahrräder. Am Donnerstag, 21. Mai 2026 ist es wieder so weit.

Ab 9.30 Uhr kommen im Erdgeschoss-Saal des Kreisverwaltungsreferates (Ruppertstraße 11) rund 60 Damen-, Herren- und Jugendfahrräder bei einer Auktion unter den Hammer.

Fundbüro versteigert Fahrräder: Darauf sollte man achten

Wer Interesse hat, eines dieser Räder zu ersteigern, kann sie am Versteigerungstag von 8.30 bis 9.15 Uhr begutachten und sich ein Bild vom Zustand der Drahtesel machen. Wichtig dabei: Die Fahrräder sind gebraucht, nicht gewartet und werden ohne Gewährleistung für deren Beschaffenheit und Vollständigkeit versteigert.

Bei erfolgreichem Ersteigern erfolgt die Bezahlung in bar vor Ort. Das städtische Fundbüro in der Implerstraße 11 bleibt am Tag der Versteigerung ganztägig geschlossen.