Gülseren Demirel will wieder in den Landtag

2018 gewann die ehemalige Stadträtin das Direktmandat im Münchner Süden.

München - Als erste Grüne Frau mit Migrationshintergrund wurde Gülseren Demirel vor vier Jahren in den Landtag gewählt. Nun gibt sie bekannt: Sie will bei der Wahl 2023 noch einmal in ihrem Stimmkreis, der sich über Giesing, Harlaching, Thalkirchen und Teile von Sendling erstreckt, antreten.

Nahbare Politik für Münchner Bürger

Gegenüber der AZ schildert Demirel, die zuvor jahrelang für die Grünen im Stadtrat anführte, ihre Motivation: Zwar habe sie vor allem im Bereich Asyl auch aus der Opposition viel erreicht. Zum Beispiel haben sich die Bedingungen in den Ankerzentren verbessert. Gleichzeitig gebe es noch viel zu tun. Demirel setzt sich weiterhin für die Abschaffung der Zentren und für eine Erleichterung bei den Arbeitserlaubnissen für Migranten ein.

Das Rathaus-Update

Alles, was im Stadtrat wichtig ist – kompakt einmal im Monat. E-Mail eingeben und den Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Gleichzeitig will sie für die Bürger nahbare Politik machen. Deshalb ist sie jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr unter 0176/ 764 03 235 erreichbar.