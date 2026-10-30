Gucci raus, Promi-Marke rein: Was sich auf Münchens Luxusmeile tut

Traditionell wechseln die Luxusläden auf der Maximilianstraße eher selten. Jetzt steht eine Veränderung auf Münchens prominenter Prachtmeile an. Wer geht und wer kommt.

Die Maximilianstrasse: Münchens Prachtmeile mit dem Bayerischem Landtag im Hintergrund. Hier gibt es jetzt eine Veränderung. Gucci zieht aus.

Was haben Promis wie Hailey und Justin Bieber, Kendall Jenner, Taylor Swift, die Hadid-Schwestern oder Jennifer Lopez gemeinsam? Sie alle tragen Activewear von Alo, und dabei soll es sich nicht unbedingt um bezahlte Kooperationen handeln.

Unter Activewear versteht man Funktionsbekleidung, die speziell für körperliche Aktivitäten und Sport entwickelt wurde, sich durch ihren modischen und bequemen Schnitt aber auch nahtlos im Alltag tragen lässt. Diesen Modestil nennt man auch Athleisure, einen Mix aus den englischen Wörtern athletic für sportlich und leisure für Freizeit.

Alo Yoga eröffnet Flagship-Store in München

Und Alo – die Abkürzung steht für Air, Land und Ocean – ist einer der prominentesten Anbieter von Athleisure-Mode. Neben den USA finden sich weitere Stores in 31 Ländern weltweit.

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Und auch in München wird in Kürze einer der gefragten Alo-Stores zu finden sein. Anfang 2027 eröffnet die US-Sport- und Wellnessmarke ihren ersten Flagship-Store in der bayerischen Landeshauptstadt.

"Coming 2027": In München eröffnet im nächsten Jahr ein Alo-Flagship Store. © Daniel von Loeper

Plakate in den Schaufenstern kündigen die Eröffnung bereits an, auch Personal wird schon gesucht.

Eröffnung in München ist Teil einer größeren Deutschland-Expansion

Ein genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, allerdings ist auf einem Baustellenaushang, der an einem der Schaufenster befestigt ist, unter anderem zu lesen, dass sich der Ausführungszeitraum von Oktober 2026 bis Februar 2027 erstreckt. Aktuell wird im künftigen Store auch schon fleißig gewerkelt.

Die Bauarbeiten sollen noch bis Februar 2027 andauern, kurz danach wird der Alo-Flagship-Store in München eröffnet. © Daniel von Loeper

Und die geplante Location kann sich wahrlich sehen lassen, denn die wird in der Maximilianstraße 31 sein, dort wo bisher Gucci seine edlen Produkte angeboten hatte – exklusiver geht in München kaum noch.

Künftig sollen im Alo-Flagship-Store funktionale High-End-Sportbekleidung, Yoga-Outfits und Athleisure-Lifestyle-Produkte zum Verkauf stehen.

Die Eröffnung in München ist Teil einer größeren Deutschland-Expansion der Marke. Mitte Oktober hat in Berlin der erste deutsche Flagship-Store eröffnet. Neben München sollen noch weitere Filialen in Hamburg, Düsseldorf und Köln folgen.