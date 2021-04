Gruppe verprügelt und überfällt Teenager im Englischen Garten

Auf dem Heimweg trifft ein 15-Jähriger auf eine Gruppe Jugendlicher. Zuerst hagelt es Tritte und Schläge, am Ende ist der Geldbeutel weg. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

München - Ein 15-jähriger Junge wurde am Montagabend im Englischen Garten in der Nähe des Monopteros angegriffen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren den Münchner gegen 20.30 Uhr geschlagen und getreten, als dieser gerade auf dem Heimweg war.

Überfall im Englischen Garten: Jugendlicher vermisst Geldbeutel

Der Jugendliche konnte fliehen, allerdings bemerkte er erst zu Hause, dass die Täter während des Angriffs seinen Geldbeutel geklaut hatten. Es wurde Anzeige erstattet, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Verdächtigen waren nach Angaben der Polizei in Sportkleidung bzw. Jogginganzügen unterwegs. Wer am Montagabend im Bereich zwischen Kleinhesseloher See und dem Monopteros im Englischen Garten etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der 089/29100 in Verbindung zu setzen.

Weitere Überfälle in München

Auch bei weiteren Raubfällen in München bittet die Polizei um Mithilfe, denn sowohl in Mittersendling als auch in Pasing gab es am Wochenende Vorfälle, bei denen die Polizei alarmiert wurde. Am Samstag gegen 18 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in Sendling. Ein 60-jähriger Münchner hatte sich über eine Onlineplattform zu einem Rendezvous verabredet. Statt der vermeintlichen Frau tauchten jedoch drei unbekannte Männer auf. Während der 60-Jährige in seinem Wagen blieb, drohten ihm die Täter und forderten Geld. Der Mann konnte rechtzeitig fliehen.

Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Gruppe relativ junger Männer. Laut Polizei ist einer der drei Täter etwa 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Sportkleidung. Die beiden anderen Täter werden zwischen 18 und 20 Jahren geschätzt. Alle Hinweise können der Polizei unter der 089/29100 mitgeteilt werden.

Raub in Pasing: Polizei sucht Zeugen

So viel Glück hatte ein 55-jähriger Münchner am Sonntag leider nicht. In einem Durchgang in der Gleichmannstraße in Pasing wurde er von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht. Laut Polizei händigte er daraufhin den beiden Tätern seine Armbanduhr und Bargeld aus. Mit Beute im Gesamtwert von mehreren hundert Euro flüchteten die beiden. Verletzt wurde niemand.

Auch hier sucht die Polizei nach den beiden Tätern. Einer ist etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank und hat kurzes schwarzes Haar. Er trug eine schwarze FFP2-Maske, dunkle Kleidung und eine schwarzes Basecap. Der zweite Täter ist nach Angaben der Polizei circa 1,80 Meter groß, schlank, hat eine dunklere Hautfarbe und trug dunkle Kleidung. Er hatte einen abgebrochenen Besenstiel dabei. Alle Hinweise zu dem Vorfall in Pasing können der Polizei unter der 089/29100 mitgeteilt werden.