Grundsteinlegung in Freiham: Ein neues Zentrum für ein ganz neues Stadtquartier

Im Zentrum des neuen Stadtteils Freiham soll unter anderem ein 60-Meter-Wohnturm entstehen. Anfang der Woche wurde der Grundstein gelegt.

© Visualisierung: Störner-Murphy and Partners

So soll das neue Stadtteilzentrum in Freiham aussehen.

Freiham - Bis es am neuen Stadtteilzentrum in Freiham, das die Macher knapp ZAM genannt haben, einmal so aussieht wie auf der Visualisierung, wird es noch ein paar Jahre dauern. Aber zumindest ist nun der Grundstein gelegt.

Freiham: Habenschaden versenkt Zeitkapsel im Grundstein

Anfang der Woche versenkte Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) zusammen mit weiteren geladenen Gästen eine Zeitkapsel mit einer tagesaktuellen Zeitung, einem aktuellen Satz Münzen, Werkzeug und den Bauplänen im Grundstein.

"Ein Platz als Ort der Begegnung und Integration" werde hier entstehen, sagte die parteilose Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Entwickelt wird das neue Stadtteilzentrum von der Rose-Alscher Group in Zusammenarbeit mit der Deutsche Wohnen. Sie entwickeln zwei der vier Baufelder rund um den Mahatma-Gandhi-Platz. Es entstehen ein 60-Meter-Wohnturm, Büros, zwei Tiefgaragen, ein Quartiersplatz und Geschäfte.