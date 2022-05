Grünflächen in München: Der Erhalt reicht nicht

Die Rathaus-Reporterin Christina Hertel über Grünflächen in München.

München - Grün hilft, dass Kinder keine psychischen Krankheiten entwickeln. Das zeigte eine Studie aus Dänemark. Fazit: Stadtkindern geht es nicht schlechter - so lange Grün in der Nähe ist. Man muss kein Psychologe sein, um zu verstehen, dass der Englische Garten nicht reicht, sondern dass es auch kleine Parks in der Nähe der Wohnungen braucht - und zwar nicht nur für Kinder. Die Intention des Bürgerbegehrens ist also richtig.

Wo sollen die Wohnungen in München hin?

Doch der Erhalt alleine reicht nicht. In Wien darf der nächste Park vom Zuhause nicht mehr als 250 Meter entfernt sein. Das würde München auch gut tun. Und wo sollen dann die Wohnungen hin? In München sollen so viele Büros leerstehen, dass dort Platz für mehr als 25.000 Menschen wäre, hat eine Architekturstudentin berechnet.