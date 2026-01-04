AZ-Plus
Grünes München: An diesen zentralen Plätzen will die Stadt Bäume pflanzen

Ab diesem Jahr werden in der Altstadt Bäume gepflanzt. Unter anderem die Sendlinger Straße soll dadurch grüner und attraktiver werden.
Christina Hertel |
Die Sendlinger Straße in der Altstadt. 2026 soll die Fußgängerzone grüner werden.
Die Sendlinger Straße in der Altstadt. 2026 soll die Fußgängerzone grüner werden. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Altstadt wird sich verändern. Die Stadt will dort 150 Bäume pflanzen, 120 davon kommen in die Fußgängerzone. Um den Münchnern zu zeigen, wie das aussehen könnte, hat Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer im Sommer 2025 Sträucher in Kübeln in der Fußgängerzone aufstellen lassen.

2026 werden voraussichtlich die ersten Bäume gepflanzt. Los geht es in der Sendlinger Straße, über die viele schon lange klagen, dass es dort zu grau ist. Insgesamt sind 24 Bäume vorgesehen. Die ersten sechs sollen ab Herbst 2026 gepflanzt werden, teilt das Baureferat mit.

München wird grün: Orte in der Altstadt werden schrittweise bepflanzt

"Ab 2027 könnten weitere Baum-Standorte am Frauenplatz, Petersplatz, in der Dienerstraße und am Marienplatz umgesetzt werden", schreibt die Pressestelle des Baureferats außerdem. Nötig seien dafür noch Beschlüsse des Stadtrats.

Bäume pflanzen ist teuer. Mit einem fünfstelligen Betrag pro Baum muss man rechnen. Die Stadt muss tiefe Gruben graben, damit sich die Bäume gut entwickeln können. Auch Leitungen im Untergrund für Strom, Wasser, Telekommunikation muss die Stadt berücksichtigen.

Für die stadtweite Pflanzung von 3500 Bäumen hat der Stadtrat 52 Millionen bewilligt. Die Kosten für 150 Bäume in der Altstadt kommen noch oben drauf.
Um die Finanzierung zu erleichtern, bittet die Stadt seit Sommer um Spenden.

Eine Summe im "oberen fünfstelligen Bereich" ist laut Ehbauer inzwischen zusammengekommen. Und inzwischen würden sich nicht nur Privatpersonen, sondern auch immer mehr Firmen beteiligen.

Ehbauer rechnet außerdem damit, dass die Stadt 80 Prozent der Kosten für die Baumpflanzungen durch diverse Förderprogramme von Freistaat, Bund und EU zurückbekommt. Zumindest bisher habe der Stadtrat bei den Baumpflanzungen deshalb trotz Haushaltskrise nicht gekürzt.

  • armesmünchen am 06.01.2026 18:53 Uhr / Bewertung:

    Wann immer ich Beatrix Zurek, Jeanne-Marie Ehbauer oder Hanna Sammüller-(Gradl) lese, wird es meist schwierig oder ich denke an die Stadt Schilda ( Schildbürgerstreich ) und ich muss immer den Kopf schütteln….

  • Gelegenheitsleserin am 05.01.2026 10:02 Uhr / Bewertung:

    "Los geht es in der Sendlinger Straße, über die viele schon lange klagen, dass es dort zu grau ist."

    ... als würde es nur darum gehen, ein bisschen Farbe in die Stadt zu bringen.
    Leider wird in dem Artikel nicht erwähnt, dass die Bäume im Sommer zur Kühlung der aufgeheizten Innenstadt beitragen sollen.

  • M_Muc am 05.01.2026 09:53 Uhr / Bewertung:

    Warum dauert es bis Herbst 2026, um mit dem Pflanzen der Bäume zu beginnen? Warum nicht im Frühjahr 2026 ... und dann nur sechs Stück... bei der Geschwindigkeit wird es ja Jahre dauern bis das Projekt umgesetzt ist...
    Einen Baum zu pflanzen kostet einen 5stellugen Betrag - dann ist per Spenden bisher nur die Summe für einen Baum eingegangen, enttäuschend.

