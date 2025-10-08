Grüne zu Strafjustizzentrum: "Gehört in die öffentliche Hand, nicht in die Taschen von Anlegern"
Die Landtags-Grünen halten die Pläne der Staatsregierung für einen großen Fehler. In einem Dringlichkeitsantrag fordern sie im Plenum vom 08. Oktober: "Die Staatsregierung muss den Verkauf des alten Strafjustizzentrums sofort stoppen!".
In Zeiten explodierender Mieten soll ein zentrales Staatsgrundstück "verscherbelt" werden
Christian Hierneis, von den Grünen im Landtag, argumentiert: "Wer in Zeiten explodierender Mieten ein zentrales Staatsgrundstück an Investoren verscherbelt, hat den Ernst der Wohnungsnot nicht verstanden." Weiter mahnt der Landtagsabgeordnete: "Dieses Areal gehört in die öffentliche Hand – und in die Zukunft Münchens, nicht in die Taschen von Anlegern."
Die aktuelle Forderung: Die Regierung solle sämtliche Optionen prüfen, wie das Grundstück in staatlicher und kommunaler Hand verbleiben kann.
