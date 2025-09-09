Wie viel soll die Stadt von der Messe für die Nutzung der Innenstadt kassieren? Da gehen die Meinungen weit auseinander.

Die Grünen fordern, dass die Gebühren für die IAA steigen. Die Stadt dürfe bei den nächsten Automessen "ihre schönsten Plätze nicht mehr zum Spottpreis hergeben", hieß es in einer Mitteilung der Stadtratsfraktion am Tag der IAA-Eröffnung. "Wer Königsplatz, Odeonsplatz und Co. als Werbefläche nutzt, soll dafür endlich angemessen bezahlen."

Die Grünen fordern für Messen und kommerzielle Ausstellungen eine Gebühr von "wenigstens 60 Cent pro Quadratmeter und Tag". Bislang zahlt die IAA laut Grünen für die Messestände in der Innenstadt lediglich eine Sondernutzungsgebühr von 30 Cent pro Quadratmeter. Das sei "für eine kommerzielle Nutzung viel zu wenig".

Fraktionschef Sebastian Weisenburger sagte: "Es kann nicht sein, dass im Stadthaushalt an allen Ecken und Enden gespart werden muss, internationale Konzerne aber nur lächerliche 30 Cent pro Quadratmeter für Werbeflächen im Herzen Münchens zahlen. Diesen einfachen Zusammenhang wird sicher auch der größte Autofreund einsehen."

Oder auch nicht. CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner schimpfte im Gespräch mit der AZ: "Die Grünen zeigen hier ihr wahres Gesicht. Sie führen den Kampf gegen das Auto auf allen Ebenen. Diese Preiserhöhungen haben nur das Ziel, die IAA aus der Innenstadt zu vertreiben." Er findet: "Das ist ein Signal an die 110.000 Beschäftigten, die in München für die Autoindustrie und ihre Zulieferer arbeiten. Den Grünen sind eure Arbeitsplätze egal."