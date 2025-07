Warum es schon lange keine große Debatte mehr um Videoüberwachung in München gab. Und die Landtags-Grünen das nun ändern könnten.

Prägen das Bild am Eingang zur Fußgängerzone: die neuen Kameras am Karlsplatz.

Eine ernsthafte Debatte um Kameraüberwachung hat es in München lange nicht gegeben. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass sie mit dem Polizeiaufgabengesetz nicht mehr unbedingt eine politische Entscheidung ist. Die Polizei muss sich nicht mit dem Für und Wider der Parteien beschäftigen, sondern kann – mit Begründung, warum es an genau diesem Platz nötig ist – Kameras aufstellen, anders etwa als Ende der Nuller-Jahre, als im Rathaus über Kameras am Orleansplatz diskutiert wurde. Ein anderer Grund ist, dass bei dem Thema zuletzt alle Augen auf den Alten Botanischen Garten gerichtet waren – wo es einen ziemlich großen Konsens gibt, dass die Lage nicht mehr tragbar war. Auch von den Grünen war (fast) keine Kritik an diesen Kameras zu hören.

Nun könnte es anders kommen und wieder eine politische Debatte geben – und zwar um den neuen Kameraturm am Stachus.

Wie berichtet, hat die Polizei dort ein Sechs-Meter-Trumm mit Hightech-Kamera aufgestellt, das hochauflösende Bilder liefern soll. 70.000 Euro kostete die Anlage, die Polizeipräsident Thomas Hampel und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dieser Tage stolz präsentierten. Begründet wurde das Ganze relativ vage – mit pöbelnden Jugendgruppen, Belästigungen und damit, dass es an dem Platz schon seit langem immer mal wieder Störungen gebe.

Die Landtags-Grünen überzeugt das überhaupt nicht. Der Innenpolitiker Florian Siekmann (der auch München-Vorsitzender der Partei ist) sagte am Mittwoch der AZ, die Grünen im Landtag werden Anfragen zum Thema stellen. Damit wird es jetzt also doch eine Debatte geben. Siekmann will dargestellt bekommen, was die Folgen der Videoüberwachung sind.

"Es riecht nicht immer schön, die Beleuchtung ist nicht ideal, aber..."

"Der Stachus hat ein paar Probleme, doch diese Videoüberwachung ist nicht die Lösung dafür", zeigte er sich im Gespräch mit der AZ überzeugt. Es gebe dort abends Jugendgruppen, "es riecht nicht immer schön, die Beleuchtung ist nicht immer ideal", es habe Berichte gegeben, dass sich Menschen an der Nachtbus-Haltestelle unsicher fühlen.

Florian Siekmann ist Münchner Landtagsabgeordneter. Und Chef der Grünen Partei in der Stadt. © Grüne Landtagsfraktion

"Es wäre wichtig, dass hier in den Abendstunden Beamte Präsenz zeigen", findet Siekmann. "Aber das kann man doch nicht durch Videoüberwachung ersetzen." Der Abgeordnete findet absurd, dass der Turm 70.000 Euro kostet – während die Münchner Polizei rechnerisch weiter 100 Überstunden pro Kollege vor sich herschiebe.

"Darauf haben die Münchner einen Anspruch!"

"Das Beobachten von Jugendgruppen am Stachus per Video ist kein Ermittlungsansatz", sagt er. "Die Münchnerinnen und Münchner haben einen Anspruch darauf, sich im öffentlichen Raum unbeobachtet bewegen zu können – wenn kein sehr guter Grund dagegen spricht." Den aber sehen die Grünen hier bisher nicht.

Probleme sieht der Innenpolitiker Florian Siekmann hier ja schließlich auch, was wäre also stattdessen am Stachus zu tun? Da nimmt er das Rathaus in die Pflicht (in dem seine Parteifreunde mitregieren): "Je höher die Aufenthaltsqualität, je attraktiver ein Platz für breite gesellschaftliche Gruppen ist, desto weniger Probleme gibt es – das ist der Auftrag an die Stadtpolitik", sagt er.