Pfarrer Rainer Maria Schießler wird zum Auktionator: Auf Schloss Blutenburg versteigert er am Mittwoch (25.11.) 56 Original-Illustrationen bekannter Kinderbuchzeichnerinnen und -zeichner – von Grüffelo und dem Olchis-Erfinder bis zu Ali Mitgutsch – zugunsten der Internationalen Jugendbibliothek.

Kann am Mittwoch ersteigert werden: dieses Original vom Wimmelbildzeichner Ali Mitgutsch aus der Bilderbuchreihe „Geschichten aus Dawoland“ (50,2 x 37,6 cm). Startpreis: 180 Euro.

Wer hätt’s gedacht: Münchens bekanntester Pfarrer Rainer Maria Schießler von Sankt Maximilian, der vermutlich auch zwölf Stunden am Stück humorvoll predigen könnte, hat als Grundschulkind Bücherlesen gehasst! "Ich hab einfach nicht still sitzen können", erzählt er, "lesen hat mich angestrengt, und alles ohne Bilder hat mich sowieso gelangweilt."

Dann sei, Gottlob, doch noch alles anders gekommen. "Als Ministrant, mit 13, hab ich in die Pfarreibibliothek der Zwölf Apostel in Laim reingeschaut und die Abenteuerromane von Jack London entdeckt. Wolfsblut! Ruf der Wildnis! Da bin ich im Kopf mit den Goldsuchern durch Alaska gestreift."

Schießler versteigert 56 Originalzeichungen

Eine Offenbarung sei das für ihn gewesen. Und seitdem lese er. Und wisse, wie beglückend und bereichernd Kinder- und Jugendbücher sind. Weshalb der Pfarrer nun auch mit Freuden diesen Job als Auktionator angenommen hat: Am kommenden Mittwochabend versteigert er auf Schloss Blutenburg in Obermenzing 56 Originalzeichnungen, die große Kinderbuch-Illustratoren und -Illustratorinnen gestiftet haben – für die Benefizaktion des Freundeskreises der Stiftung Internationale Jugendbibliothek.

Pfarrer Rainer Maria Schießler gibt den Auktionator. © Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Ude hat auch den Hammer geschwungen

Es ist die zweite Auktion dieser Art nach 2024, als Alt-OB Christian Ude Chef-Auktionator war. Die Internationale Jugendbibliothek ist die weltgrößte Bibliothek für Kinder- und Jugendliteratur, mehr als 670.000 Kinderbücher (darunter 60.000 historische) sind dort gesammelt, in 260 Sprachen. Und die Sammlung wird immer größer.

Auch „Die Bärenbrücke“ vom "Olchis"-Erfinder Erhard Dietl (kolorierte Zeichnung, 19,4 x 31,2 cm) wird am Mittwoch versteigert. Startpreis: 200 Euro. © Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Illustrationskunst anschauen: wunderbar!

Die vergangene Auktion habe eine "hohe vierstellige Summe" eingebracht, damit konnte die Bibliothek die erste umfassende Retrospektive zu Ali Mitgutsch realisieren, berichtet Stiftungssprecherin Julia Jerosch. "Dazu hat der Erlös begleitende Schul-Workshops ermöglicht. Sie haben Kindern Freude am Lesen vermittelt und gezeigt, wie schön es ist, Illustrationskunst anzuschauen."

Diese Grüffelo-Oma von Axel Scheffler (signierte Zeichnung, 21 x 28 cm) können Sie am Mittwoch ersteigern (Startpreis: 280 Euro) – genau wie 55 weitere Originale. © Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Vom Grüffelo bis zum Wimmelbild

Und welche Originalblätter kann man diesmal ersteigern? Heiß begehrt werden etwa Zeichnungen von Deutschlands Kinderbuchlieblingen Axel Scheffler ("Der Grüffelo") und Erhard Dietl ("Die Olchis") sein. Und Originale des verstorbenen Wimmelbuchzeichners Ali Mitgutsch – seine Kinder haben für die Auktion fünf Arbeiten ihres Vaters gestiftet. Dabei sind auch Arbeiten von Ole Könnecke („Anton“), einem Meister der minimalistischen Illustration.

Für den James-Krüss-Museumsturm hat Ole Könnecke „Der kleine James Krüss mit seinem Urgroßvater“ gezeichnet (26,6 x 22,5 cm). Startpreis: 100 Euro. © Diese Grüffelo-Oma von Axel Scheffler (signierte Zeichnung, 21 x 28 cm) können Sie am Mittwoch ersteigern (Startpreis: 280 Euro) – genau wie 55 weitere Originale. Fotos: Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Zauberhaft sind mehrere "Streichholzschachteldioramen", die die Illustratorin Antje Damm stiftet. Sie ist mit ihrem philosophischen Kinderbuch "Frag mich!" bekannt geworden, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Auch Anke Kuhl ("Alles Familie!") hat fünf Arbeiten für die Versteigerung spendiert. Vom Münchner Comiczeichner, Illustrator und Autor Markus Grolik stehen gleich sieben Arbeiten mit Startpreisen ab 60 Euro zur Auswahl.

Hängt am liebsten alleine rum: der „Orang Utan“ der Zeichnerin Anke Kuhl (eine Buntstift- und Federzeichnung, 21 x 20 cm), Startpreis: 100 Euro. © Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Die Plätze sind begrenzt

Die Plätze im Jella-Lepman-Saal sind auf rund 100 begrenzt, wer dabei sein will, muss sich per Mail anmelden (Eintritt frei). Bezahlen kann man sein ersteigertes Lieblingsstück in bar und per Karte. Wer keinen Platz bekommt, kann trotzdem mitsteigern, indem er vorab per Mail oder Telefon sein Höchstangebot abgibt.

Mittwoch (25.11.), 19 Uhr, Schloss Blutenburg (Seldweg 15), Jella-Lepman-Saal. Anmelden: anmeldung@ijb.de (Stichwort: Auktion). Über die Exponate kann man sich vorab im Online-Katalog auf informieren. Wer nicht persönlich zur Auktion geht, kann sein Angebot bis 25.11. (12 Uhr) per Mail an Katharina.Moll@ijb.de schicken oder auch per Telefon abgeben: 089/89 12 11-46.