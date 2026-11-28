Rund 320 Beamte von Zoll und Polizei haben am Donnerstag bis in den späten Abend das südliche Bahnhofsviertel in München auf den Kopf gestellt. Es war die zweite Großrazzia innerhalb einer Woche. Auf welch schockierende Zustände die Kontrolleure gestoßen sind.

Bis spät am Abend haben Polizei und Zoll bei ihrer Razzia das südliche Bahnhofsviertel in München auf links gedreht.

Wenn man das Lokal in der Landwehrstraße betritt, taucht man ein in eine angenehme Wolke aus orientalischen Aromen und arabischen Gewürzen. Das Restaurant ist gut besucht. Fast alle Tische sind besetzt. Die Gäste sitzen entspannt vor ihren Tellern und genießen die exotischen Speisen und Gerichte.

Eine Restaurantküche wie eine Müllhalde

Doch sobald man sich durch den schmalen Durchgang zur Küche zwängt, steht man im wahrsten Sinne des Wortes in einer anderen Welt. Das Erste, das sofort auffällt, ist der unangenehme Mief. Ein Geruch aus altem, ranzigem Bratfett, gammeligem Gemüse und nicht mehr ganz frischem Fleisch. Eine Mischung, die sämtliche Geruchsnerven malträtiert. Als Beobachter möchte man am liebsten sofort die Flucht ergreifen.

Die Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung protokollieren jeden Hygieneverstoß in der Küche. Das Personal steht teilnahmslos daneben. © Daniel von Loeper

Die beiden Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung des Kreisverwaltungsreferats sind einiges gewohnt. Doch die Hygiene in dieser Gastroküche verschlägt sogar ihnen den Atem. Geschälte Kartoffeln liegen auf dem schmutzigen Boden. In den Schubfächern, in denen frisch geschnittenes Gemüse lagert, müffelt es penetrant. Aus dem Mülleimer daneben suppt eine schmierige, ölige Flüssigkeit. Der Boden ist glatt, man bewegt sich wie auf Schmierseife. Kein Waschbecken, in dem sich das Personal die Hände waschen könnte, kein sauberes Handtuch, geschweige denn ein sauberer Lappen.

Am schlimmsten sieht ein altes, zerschrammtes rotes Schneidebrett aus, das auf einem der Arbeitstische liegt. Klein geschnittene Reste von Innereien und Haut haften halb eingetrocknet darauf, daneben ein großes Küchenmesser mit verdreckter Klinge. Auch ohne Laboruntersuchung ahnt man, dass sich hier jede Menge Bakterien und Keime tummeln.

Haut und Reste von Innereien auf einem abgeranzten Schneidebrett mit extremem Ekelfaktor. © Daniel von Loeper

Die Kontrolleure protokollieren die Mängel penibel. Einer öffnet eine schmale hölzerne Klappe an der Wand. Dahinter verbirgt sich die Elektrik der Küche. Oben an der Kante kleben harte, dunkelbraune bis schwarze Tropfen aus eingetrocknetem Fett. Braune Schlieren haben die Innenseite der Abdeckung verfärbt. Geputzt ist hier seit Monaten nicht mehr richtig worden. Doch am ekelerregendsten sind die Krümel und dunklen Klümpchen auf den Schaltkästen – Mäusekot, und das in rauen Mengen! "So ein Schaltschrank ist der ideale Rückzugsort für Schädlinge", sagt der Kontrolleur.

Das Küchenpersonal steht teilnahmslos daneben. In den Gesichtern lässt sich erahnen, dass sie die ganze Aufregung um die Hygiene in ihrer Küche nicht wirklich verstehen. Sagen wollen sie nichts, eigentlich kein Wunder bei den Zuständen.

"Keine Frage, die Zustände in dieser Küche ziehen ein Strafverfahren nach sich", sagt einer der Lebensmittelkontrolleure. Die beiden Männer vom KVR überlegen, ob es nicht sogar erforderlich werden könnte, das Restaurant zu schließen, bis die Hygienemängel beseitigt sind. Noch in der Nacht wurde das Lokal sowie eine Tabledance-Bar und ein Einzelhandelsgeschäft wegen schwerwiegender Hygienemängel dichtgemacht. "Die Zustände in der Küche sind eine Sache", sagt Marion Dirscherl, Sprecherin beim Zoll, "oft setzt sich diese Situation in den Unterkünften, in denen die Mitarbeiter wohnen, fort." Das grenze in manchen Fällen "an eine moderne Form der Sklaverei", sagt sie.

Kontrolle mit Absperrband vor einem Laden. Niemand soll rein und erst recht keiner unbemerkt raus. © Daniel von Loeper

Ein paar Straßen entfernt drehen zur selben Zeit die Kontrolleure vom Zoll das Innere eines Kiosks auf links. Den Laden, in dem es neben Tabakwaren, E-Zigaretten, Alkohol und Softdrinks auch haltbare Lebensmittel gibt, kennen sie. Hier waren sie schon etliche Male und immer sind sie fündig geworden. Der Bruder vom Chef ist da. Ob er nur Kunde oder Mitarbeiter ist, können die Fahnder aus der Abteilung illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit nicht so einfach klären. Es gibt Verständigungsschwierigkeiten.

Ein Beamter vom Zoll leuchtet in einem Kiosk mit einer Taschenlampe bis in die hintersten Winkel eines Regals. © Ralph Hub

Die andere Hälfte des Zollteams interessiert sich für das Warenangebot. Einer der Beamten klettert eine Haushaltsleiter hoch und leuchtet mit einer Taschenlampe bis in den hintersten Winkel eines jeden Regals. Im April waren sie fündig geworden: Dutzende Päckchen mit Nikotinbeuteln, die man zwischen Oberlippe und Zahnfleisch legt, sodass das Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Auch dieses Mal gibt es Beanstandungen.

Noch mehr interessieren sich die Leute vom Zoll für E-Zigaretten. Bei Kontrollen in Kiosken stoßen sie immer wieder auf Vapes und E-Liquids, die synthetische Cannabinoide enthalten. „Baller-Liquids“, „Zombie-Liquids“ oder „Görke“ heißen die Dinger in der Szene. Äußerlich sind sie von normalen E-Zigaretten kaum zu unterscheiden. Doch niemand weiß, was sie enthalten und wie hoch der Wirkstoffgehalt ist. Schon wenige Züge können zu extremen Reaktionen wie Kreislaufkollaps, Krampfanfällen, Psychosen, Atemstillständen oder Organschäden führen.

Ein Verdächtiger mit erhobenen Händen wird auf der Straße von der Polizei kontrolliert. © Daniel von Loeper

Auch nikotinhaltige Vapes und Liquids stehen auf der Liste der Kontrolleure ganz oben. Maximal 2 ml Nikotin dürfen sie enthalten. Oft sind es aber 20 oder bis zu 50 ml. "Diese Dinger haben ein extrem hohes Suchtpotenzial", sagt einer der Kontrolleure. In den Kiosken, aber auch an manchen Tankstellen machen die Betreiber ein Bombengeschäft. In manchen Geschäften gehen täglich 150 bis 200 dieser extrem gefährlichen und illegalen Dinger über den Ladentisch.

Auch das eine oder andere Hotel bekam am Donnerstag Besuch von Polizei und Zoll. © Daniel von Loeper

Bei der Kontrolle im Bahnhofsviertel überprüft der Zoll auch Shisha-Bars. Hier stoßen sie immer wieder auf illegalen Tabak ohne Steuerbanderole. Aber auch Potenz-Honig, meist aus der Türkei illegal eingeführt, wird immer wieder gefunden und sichergestellt. Die Kontrolleure kennen ihre "schwarzen Schafe". Bei denen schauen sie dann immer wieder vorbei. Manche Ladenbetreiber werden fünf oder sechs Mal bei Verstößen erwischt.

Die Razzia am Donnerstagabend hat manche völlig überrascht. Erst am Dienstag fand in dem Viertel eine große Kontrolle statt. 48 Stunden später standen Polizei und Zoll jetzt schon wieder auf der Matte. Manches "schwarze Schaf" ist da auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Kontrollen zeigen Wirkung, betont einer der Zollbeamten. "Da muss man einfach dranbleiben, immer wieder Kontrollen durchführen und nicht locker lassen."