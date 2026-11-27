Polizei und Zoll werten den Einsatz als "vollen Erfolg". Die gefährlichsten und skurrilsten Dinge, die die Ermittler entdeckten. Wegen gravierender Verstöße gegen die Hygienevorschriften wurden ein Restaurant, eine Tabledance-Bar und ein Einzelhandelsgeschäft dichtgemacht.

Polizei und Zoll werten den Einsatz als "vollen Erfolg". Im Bahnhofsviertel trafen die Fahnder zwei Frauen, die der illegalen Prostitution nachgingen. Eine berichtet, dass ein Mann ihre Notlage systematisch ausnutze. Gegen den Verdächtigen wurde ein Verfahren wegen Menschenhandels eingeleitet, so ein Polizeisprecher.

Drei Betriebe wegen Hygienemängeln geschlossen

In einer Tabledance-Bar fanden die Ermittler zudem in der Küche 40 Gramm Kokain. Mit der Hygiene in der Bar sah es auch nicht gut aus. Der Betrieb wurde daher geschlossen, genauso wie ein arabisches Lokal in der Landwehrstraße und ein Einzelhandelsgeschäft. Die Betriebe dürfen erst wieder öffnen, wenn die beanstandeten Mängel nachweislich behoben wurden.

Gefährliche Hautaufheller sichergestellt

Brisant ist der Fund von 1900 Cremedosen mit einem Hautaufheller. Oft sind in diesen Kosmetika gefährliche Substanzen wie Chlor beigemischt. Auch Gläser mit Potenzhonig wurden beschlagnahmt. Der wird oft aus der Türkei illegal ins Land geschmuggelt und heimlich über den Ladentisch an Kunden verkauft. Der Potenzhonig enthält einen ähnlichen Wirkstoff wie Viagra, nur ist über die Dosierung und über die Qualität der anregenden Substanzen nichts bekannt.

Dealer auf der Straße festgenommen

Zudem wurden zwei per Haftbefehl gesuchte Männer von der Polizei auf der Straße erwischt. Zwei weitere Tatverdächtige wollten Marihuana auf der Straße an Kunden verkaufen. Dabei gerieten sie an Zivilfahnder. Ein weiterer Verdächtiger hatte laut Polizei größere Mengen Diebesgut bei sich. Insgesamt konnten 386 Personen angetroffen werden, wovon 293 einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurden.

Die Kontrollen dauerten bis tief in die Nacht. Die letzten Beamten vom Zoll rückten um 1.30 Uhr ab. © Daniel von Loeper

Hinweise auf einen Goldbetrug

Einige Goldmünzen, deren Herkunft unklar ist und die vermutlich aus einem Callcenterbetrug stammen, wurden in einem Laden für Goldan- und -verkauf gefunden und beschlagnahmt.

Verdacht auf Schwarzarbeit und Sozialversicherungsbetrug

Ziel der Kontrollaktion war insbesondere die Bekämpfung von Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung. Geprüft wurden Gewerbebetriebe, wie Friseursalons, An- und Verkaufsgeschäfte sowie Shisha-Bars. Insgesamt wurden 60 Gewerbebetriebe überprüft, bei denen über 127 Befragungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchgeführt wurden, so die Sprecher von Zoll und Polizei. "Bislang konnten 14 Verstöße hinsichtlich Schwarzarbeit, Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Pflichten bzw. Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und illegaler Beschäftigung festgestellt werden." Außerdem ergaben sich laut Behördenangaben über 21 Sachverhalte, die derzeit durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit geprüft werden und mögliche Verstöße nach sich ziehen könnten. Nach Angaben des Pressesprechers des Hauptzollamts München, Thomas Meister, konnten die Einsatzkräfte "bei jeder zweiten Gewerbeeinheit einen Verstoß feststellen."