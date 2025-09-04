Großmarkthalle in Sendling: Büschl schmeißt hin 

Der Investor Ralf Büschl wollte den Großmarkt in Sendling bauen. Jetzt zieht er sich aus dem Verfahren zurück - und er war der einzige, der sich daran beteiligt hatte. Was bedeutet das für das Projekt?

So hat sich die Büschl Gruppe den neuen Großmarkt vorgestellt. Jetzt wird daraus wohl doch nichts.

Ein Badesee oder günstige Wohnungen - all das sei möglich auf dem Grundstück in Sendling, wo heute der Großmarkt steht. Denn schließlich gehört es der Stadt. Das sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor einigen Monaten in einem Interview mit der AZ. Damals waren solche Überlegungen eher theoretisch. Denn es lief noch eine europaweite Ausschreibung. Doch nun kann das Rathaus tatsächlich über solche Ideen konkreter nachdenken.

Denn der Investor Ralf Büschl, der einzige, der bei dieser Ausschreibung noch im Rennen war, zieht sich aus dem Verfahren zurück. Das teilte das Büro Heller und Partner, das für Büschl die Pressearbeit macht, am Donnerstagvormittag mit.

„Wir haben weltweit keinen End-Investor gefunden, der das Vorhaben übernehmen und finanzieren will“, lässt sich Ralf Büschl in dieser Mitteilung zitieren. Er ist in München vor allem deshalb bekannt, weil er an der Paketposthalle an der Friedenheimer Brücke zwei 155 hohe Türme bauen will.

Darauf wetten, dass der Großmarkt in Sendling bleibt, wollte Ralf Büschl schon im Juli nicht, als die AZ ihn interviewt hat. © Daniel Loeper

Anfang Juli hatte die AZ mit Büschl ein großes Interview geführt. Damals erklärte er, dass sein Unternehmen es nicht schaffe, den Großmarkt alleine zu stemmen und international auf der Suche nach einem Geldgeber sei. Und diese Suche ist jetzt gescheitert.

Zuletzt hatte laut der Mitteilung die Hamburger Garbe Gruppe Exklusivität erhalten. "Garbe hatte nun überraschend darauf bestanden, Baurecht für ein allgemeines Logistikzentrum zu erhalten", heißt es in dieser Mitteilung außerdem. Allerdings sehen die Ausschreibung und die baurechtlichen Möglichkeiten "eine enge Zweckbestimmung für den Betrieb einer Großmarkthalle" vor.

"Eine hervorragende Lösung"

„Wir haben vier Jahre intensiv geplant, eine hervorragende Lösung in Abstimmung mit den Händlern gefunden und hätten mit diesem baulich und architektonisch klugen Konzept alle Vorgaben und Wünsche erfüllt“, so Büschl weiter.

Diese Planung bietet Büschl jetzt der Stadt zum Kauf an. „Die Stadt kann die Pläne jederzeit von uns übernehmen und selbst umsetzen oder wir errichten den Großmarkt für die Stadt München“, bietet Büschl an. Dabei seien viele Lösungen, auch ein Mietmodell, denkbar. Das könnte womöglich so aussehen, dass die Stadt von Büschl den Großmarkt mietet und wiederum an die Händler weitervermietet.

Wie geht es nun weiter? SPD-Chef Christian Köning ist sich zumindest sicher: "Mit dem Rückzug der Büschl-Gruppe scheint eine Realisierung einer Großmarkthalle in Sendling nicht bis 2030 möglich." Er fordert nun, alles zu tun, "damit eine sichere Perspektive für die Händlerschaft aufgezeigt wird".

Nur – wie könnte das aussehen? Szenario 1: Die Stadt kauft Pläne von Büschl ab. Der will damit zwar laut seinem Sprecher keinen Gewinn machen, aber trotzdem dürften die Pläne Millionen kosten. Hinzu kommen viele Millionen für den Bau. "Ich glaube nicht, dass die Stadt dazu gerade finanziell in der Lage ist", sagt CSU-Stadtrat Alexander Reissl. Anders sieht das Linken-Chef Stefan Jagel: "Die Stadt muss handeln. Der Großmarkt darf nicht sterben. München braucht eine kommunale Lösung." Die Stadt sollte also, so klingt das, den Großmarkt selbst bauen.

Szenario 2 - die Stadt mietet den Großmarkt und vermietet ihn an Händler weiter – ist zumindest dem CSUler Reissl sympathischer. Allerdings sei die Frage, ob sich genug Händler finden, die bereit sind, eine kostendeckende Miete zu bezahlen. Womöglich könne das klappen, wenn nicht bloß ein Großmarkt, sondern eher ein Lebensmittelzentrum gebaut werde, in das auch "verarbeitende Betriebe" einziehen, meint Reissl. Er denkt da an die Betriebe, die gerade auf dem Viehof-Gelände angesiedelt sind, wie die Münchner Suppenküche.

"Doch, wenn sich da keine Lösung findet, fürchte ich, ist es das Ende des Großmarktes in München", sagt Reissl. Auch Linken-Chef Stefan Jagel befürchtet, dass nun das Aus des Großmarkts in Sendling droht. Aus seiner Sicht war es ein Fehler, dass SPD, Grüne und CSU auf einen Investor gesetzt haben – also auf "Privatisierung und renditegetriebene Modelle".

Auch die Grünen sind sauer. Denn zwar haben sie zuletzt bei den Beschlüssen rund um Büschl immer zugestimmt. Grundsätzlich standen sie aber dem Investoren-Modell immer kritisch gegenüber. Es sei ein Fehler gewesen, dass CSU und SPD einen städtischen Bau in einer guten Haushaltslage verhindert haben, sagt Grünen-Stadtrat Christian Smolka. "Nun stehen wir mit weit höheren Baukosten und einer weit schlechteren Haushaltslage an demselben Punkt wie vor fast einem Jahrzehnt." Er fordert: "Alle Optionen müssen jetzt auf den Tisch und ohne Schere im Kopf diskutiert werden." Das heißt: Alles ist wieder offen - und denkbar. Auch das Ende des Großmarkts in Sendling?

Das schließt OB Dieter Reiter zumindest nicht explizit aus. "Wie es weitergeht, müssen sich Politik und Verwaltung in den nächsten Wochen gründlich überlegen, um zu vermeiden, dass sich ein solcher letztlich unbefriedigender Vorgang wiederholt", teilt er mit. Wichtig sei, dass für den Bereich der Großmarkthalle eine Lösung gelinge, die zukunftsfähig ist – "nicht nur für einige Jahre, sondern langfristig und für das gesamte Quartier."