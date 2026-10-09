Großfahndung nach Messerüberfall in Münchner Grünanlage

Ein 49-Jähriger aus NRW wird erst hinterrücks niedergeschlagen und dann mit einem Teppichmesser angegriffen und verletzt. Das Opfer kommt mit Schnittwunden in eine Klinik. Was über den Täter bekannt ist.

Mehr als 15 Streifenwagen waren an der Fahndung nach einem Straßenräuber auf der Schwanthalerhöhe beteiligt. (Symbolbild)

Ein 49 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Grünanlage in der Nähe des Spielplatzes auf der Schwanthalerhöhe überfallen worden. Der Täter griff den Mann zunächst hinterrücks an und schlug ihm auf den Kopf. Er wollte die Umhängetasche des 49-Jährigen. Es kam zu einer Rangelei zwischen den Männern. Der Täter bedrohte den Mann aus NRW mit einem Teppichmesser und verletzte das Opfer dabei am linken Oberarm und am linken Oberschenkel. Die Wunden sind nach Angaben der Polizei nur oberflächlich.

Räuber gibt auf, als das Opfer um Hilfe ruft

Der Angreifer ließ von dem 49-Jährigen und dessen Umhängetasche ab, als das Opfer um Hilfe rief. Der Täter rannte weg. Über 15 Streifen waren an der Fahndung beteiligt, sie verlief erfolglos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 24 bis 26 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, afrikanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Dreitagebart; er trug eine lange braune Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Einweghandschuhe an beiden Händen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße, Theresienhöhe, Schießstättstraße und Schwanthalerstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.