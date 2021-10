Großes Opel Corsa-Gewinnspiel: Letzte Chance!

Am heutigen Samstag (23.10.21) endet unser großes Gewinnspiel: Kommen Sie noch schnell in die Stachus Passagen. Dann können Sie den Opel Corsa von Auto Häusler gewinnen – oder einen von vielen kleinen Preisen

München - Lesen sie diese Zeilen am Samstag, den 23.10.21, wenn es draußen noch hell ist? Hoffentlich! Dann haben Sie nämlich noch eine letzte Chance, an unserer großen AZ-Verlosung teilzunehmen! Sie können einen Opel Corsa von Auto Häusler im Wert von rund 21.000 Euro gewinnen – aber nur, wenn Ihr Gewinnspiel-Coupon rechtzeitig bei uns eingeht. Und zwar bis zum heutigen Samstag um 18 Uhr.

Auf geht's in die Stachus Passagen

Dafür gibt es noch einige Möglichkeiten. Am besten fahren Sie an den Stachus. Dort empfängt Sie unser AZ-Team an einem Stand in den Stachus Passagen, Europas größtem unterirdischen Einkaufszentrum. Hier können Sie von 10 bis 18 Uhr einen Gewinnspiel-Coupon ausfüllen und in unsere Boxen werfen – kurz vor Toreschluss, aber eben noch rechtzeitig.

Besuchen Sie uns am heutigen Samstag noch rechtzeitig in den Stachus Passagen ... © Christian Schranner

Und Sie können ihren Besuch gleich noch mit einem Einkaufsbummel oder etwas Kulinarischem verbinden: In den Stachus Passagen gibt es rund sechzig Geschäfte, hauptsächlich aus den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle, und zudem zahlreiche Restaurants. Einige davon wurden gerade erst eröffnet.

Wenn Sie unser Team in den Stachus Passagen besuchen, haben Sie aber nicht nur die Chance auf den Opel Corsa, sondern können auch viele kleine Preise gewinnen. Und dazu brauchen Sie, anders als beim Hauptgewinn, überhaupt kein Glück. Sie müssen nur auf unsere Kolleginnen und Kollegen zugehen, "Hallo, Auto-Liebling" rufen und drei kleine Fragen zum Opel Corsa beantworten. Es wäre also zu empfehlen, dass Sie sich auf der Webseite von über den Opel Corsa informieren, aber keine Sorge: Allzu schwer werden die Fragen nicht sein.

... und werfen Sie Ihren Coupon in die Box ... © Ben Sagmeister

Tolle Präsente mit der richtigen Antwort

Wenn Sie diese richtig beantworten, können Sie sich ein tolles Präsent aussuchen, etwa eine Opel-Motorsport-Uhr, einen Füllfederhalter, eine Sporttasche, einen Schlüsselanhänger oder eine Mütze. Es gibt diese Geschenke für Sie, solange der Vorrat reicht! Wer gegen 16 Uhr in die Stachus Passagen kommt, wird zudem eine bunte Überraschung erleben: Dominique von Mackensen von "Studio One – Tanz und Yoga" wird mit rund 15 jungen Tänzerinnen aufkreuzen und für gute Laune sorgen. Der Besuch in den Stachus Passagen lohnt sich also in jedem Fall.

... dann gewinnen Sie vielleicht bald schon einen Opel Corsa! © Rico Güttich

Wer nicht dorthin kommen kann, aber einen Coupon abgeben will, kann das auch in einer der Niederlassungen von Auto Häusler machen – und sich den Wagen dort näher ansehen. Das ist im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87 möglich, außerdem in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), Harlaching (Grünwalder Straße 31) und Neuaubing (Bodenseestraße 257) sowie in acht Filialen im Münchner Umland.