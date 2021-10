Großes Opel Corsa-Gewinnspiel endet am Samstag

Bis Samstag, den 23.10.21, können Sie noch Ihre Coupons abgeben und einen Opel Corsa von Auto Häusler gewinnen

Dieser Opel Corsa war in den vergangenen Wochen an vielen Orten Münchens zu sehen.

München - Haben Sie in den vergangenen Wochen dieses Auto gesehen? Diesen weißen Opel Corsa? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch – schließlich handelt es sich um den Kleinwagen, der in Deutschland 2020 und im ersten Halbjahr 2021 am häufigsten verkauft wurde. Aber vielleicht haben Sie ja nicht irgendeinen weißen Corsa gesehen, sondern genau das Fahrzeug, auf dessen Türen "Münchens Auto-Liebling" steht?

Die Abendzeitung verlost einen Opel Corsa von Auto Häusler, und deshalb haben unsere Kolleginnen und Kollegen das Fahrzeug in den vergangenen Wochen an vielen Orten der Stadt präsentiert. Erst war es ein paar Tage lang im Olympia-Einkaufszentrum zu besichtigen, dann an der "Theresie", dem modernen urbanen Stadtquartier an der Schwanthalerhöhe. Dann kreuzte der Opel Corsa einige Tage lang quer durch Schwabing und hielt an Orten wie der Münchner Freiheit.

Am Samstag wartet ein AZ-Team in den Stachus Passagen auf Sie. © Christian Schranner

Letzte Station des Opel Corsa-Gewinnspiels: Stachus Passagen

Am Samstag baut unser AZ-Team ein letztes Mal einen Stand auf, um auf unsere große Gewinnspiel-Aktion aufmerksam zu machen: in den Stachus Passagen, Europas größtem unterirdischen Einkaufszentrum mit rund sechzig Mode-, Beauty und Lifestyle-Geschäften und einer großen Auswahl an Restaurants – einige haben kürzlich neu eröffnet. Die Stachus Passagen sind einen Bummel wert, und wenn Sie diesen für den Samstag einplanen, können Sie an unserem AZ-Stand gleich Ihren Gewinnspiel-Coupon einwerfen – gerade noch rechtzeitig. Denn am Samstag um 18 Uhr ist der Teilnahmeschluss für unsere große AZ-Verlosung, bei der Sie den Opel Corsa von Auto Häusler im Wert von rund 21.000 Euro gewinnen können.

Dort können Sie Ihre Coupons einwerfen. © Rico Güttich

Sie können den Coupon auch bis Samstag in einer der Niederlassungen von Häusler abgeben und sich den Wagen dort näher ansehen. Das ist im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87 möglich, außerdem in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), Harlaching (Grünwalder Straße 31), Neuaubing (Bodenseestraße 257) und in acht Filialen im Umland. Oder Sie schicken den Coupon an die Abendzeitung München, Garmischer Str. 35, 81373 München, Stichwort: "Münchens Auto-Liebling".