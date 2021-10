Großes Opel Corsa-Gewinnspiel: Der Auto-Liebling ist vergeben!

Um der Gewinnerin des Corsa von Häusler die gute Nachricht zu übermitteln, braucht es zwei Anläufe. Als es schließlich gelingt, heult das AZ-Team bei Mariannes Freudentränen mit.

Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl bei der Ziehung im Autohaus in der Landsberger Straße

München - Liebe Leserinnen und Leser, unsere Kernkompetenz ist es ja, Sie täglich mit Nachrichten zu versorgen. Aber wir bemühen uns auch regelmäßig, Sie mit Gewinnspielen bestens zu unterhalten und dafür schöne Preise auszuloben – Reisen, Delikatesskörbe, Kinokarten, so in dieser Art. Auch Katzenspielzeug und Kratzbäume sind schon mal dabei – aber ein Auto im Wert von circa 21.000 Euro?

Das ist doch eher selten, wenn man einmal vom Hauptgewinn für die "Schöne Münchnerin" in den letzten Jahren absieht: Traditionsgemäß durfte sich die Erstplatzierte über einen wunderschönen freuen. In diesem Jahr – dem zweiten, in dem irgendwie alles anders ist – entschieden wir uns zusammen mit Häusler, eine Leserin oder einen Leser glücklich zu machen.

Die AZ-Aktion endete in den Stachus Passagen – mit einem Flashmob

Und so haben wir den unter Ihnen allen verlost – mit einem besonderen Abschluss der Aktion genau vor einer Woche, in den Stachus Passagen: Da konnte man am AZ-Stand noch Coupons und Teilnahmekarten abgeben, kleinere Gewinne von einheimsen und bei dieser Gelegenheit sogar einen Flashmob erleben.

Der Flashmob am AZ-Stand: Danke an die Kids des "S1 Studio One Tanz & Yoga" für eine fantastische Performance – unter Leitung der Choreografin und Tanzlehrerin Dominique von Mackensen, die schon unter anderem für Bogner, auf der ISPO Messe, bei Hip Hop Meisterschaften und Videodrehs auftrat. Mehr Infos: www.studio1-muenchen.de © Bernd Wackerbauer

Um 18 Uhr war dann Schluss mit dem Gewinnspiel – auf allen Teilnahmekanälen. Und wir staunten: Über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten den Auto-Liebling haben. Aber leider konnte ihn ja nur eine oder einer gewinnen. Die Auslosung fand in der Zentrale von Häusler in der Landsberger Straße statt – und stellvertretend für Fortuna war es Geschäftsführer Michael Rappl, der die Gewinnerkarte zog. Marianne war die Glückliche, die wir benachrichtigen durften.

Wochenlang präsentierte unser AZ-Team den Opel Corsa an vielen Orten der Stadt und nahm Gewinnspiel-Coupons entgegen. Die letzte Chance gab es dafür am Samstag in den Stachus Passagen. © Bernd Wackerbauer

Gewinnerin Marianne konnte ihr Glück erst gar nicht fassen

Die medizinisch-technische Assistentin aus einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach war noch in der Arbeit, als wir unseren ersten Anrufversuch starteten. Mariannes Mann ging ran – und war etwas skeptisch, als wir sagten, wir wollten gerne seine Frau sprechen. Worum es denn ginge, wollte der Berufskoch wissen. "Wir haben eine sehr schöne Nachricht für Ihre Frau", versprachen wir. Die Skepsis nahm hörbar noch zu.

Das ist Mariannes Preis: der Opel Corsa (Kraftstoffverbrauch: innerorts: 4,8 l / 100km, außerorts: 3,6 l/ 100km, kombiniert: 4,1 /100km; CO2-Emission kombiniert: 93 g/km; CO2-Effizienzklasse: A). © Bernd Wackerbauer

Schließlich weihten wir ihn ein – und er sagte uns, wann Marianne nach Hause kommen würde und dass er ihr nichts erzählen würde. Zwei Stunden später meldeten wir uns erneut – und übermittelten die frohe Botschaft vom Auto-Liebling. Die erste Antwort war: Stille. Dann ein leises: "Wie bitte?" "Sie haben den Opel Corsa von Häusler gewonnen!" "Aber… das kann doch nicht sein! Ich habe noch nie etwas gewonnen!" "Doch, jetzt schon!“ Wieder Stille.

Sasa Djordjevic (ganz links) und Susanne Sertoglu (ganz rechts) von Häusler freuen sich mit, als Geschäftsführer Michael Rappl den Schlüssel für den Auto-Liebling an die Gewinnerin Marianne (zweite von links) überreicht. Ihr Mann und ihre Tochter waren bei der Autoübergabe natürlich dabei! © Bernd Wackerbauer

Dann folgte ein kleiner Wortsalat, "Das gibt’s nicht!" und "Danke! Danke! Danke!" waren noch ganz gut zu verstehen. "Das das glaub‘ ich nicht, ich hab‘ gewonnen, nein. Das kann nicht sein, ich freu‘ mich so!" war nur mehr zu erahnen, die Sätze verschwammen schließlich mit den Freudentränen. Und das ganze AZ-Auto-Liebling-Team heulte am Lautsprecher vor Rührung mit.

Allzeit gute Fahrt mit dem Opel Corsa

Liebe Marianne, wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann allzeit gute Fahrt mit Ihrem Opel Corsa – und wir sind sicher, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gönnen Ihnen Ihr Glück. Denn Glück zu gönnen, kommt doppelt zurück!