Großes Opel Corsa-Gewinnspiel: Countdown läuft!

Besuchen Sie uns kurz vor Schluss in den Stachus Passagen – und gewinnen Sie den Opel Corsa von Auto Häusler!

München - Wir wollen ja nicht drängeln. Aber wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, unbedingt darauf hinweisen: Die Uhr tickt – von Tag zu Tag ein klein bisschen lauter. Zumindest für alle, die uns Ihren Coupon noch nicht geschickt haben. Denn bald wird eine große Chance verstrichen sein: Die Abendzeitung verlost einen Opel Corsa von im Wert von rund 21.000 Euro! Aber der Teilnahmeschluss ist schon sehr bald: Wer gewinnen möchte, hat nur noch bis morgen (Samstag, den 23.10.21, um 18 Uhr) Zeit, uns seinen Coupon zukommen zu lassen.

In den Stachus Passagen wartet morgen ein AZ-Team auf Sie © Christian Schranner

AZ-Stand in den Stachus Passagen

Dafür gibt es allerdings noch einige Gelegenheiten: Morgen empfängt Sie unser AZ-Team an einem Stand in den Stachus Passagen, Europas größtem unterirdischen Einkaufszentrum mit rund sechzig Geschäften und vielen Restaurants. Hier können Sie von 10 bis 18 Uhr den Gewinnspiel-Coupon, den Sie unten auf dieser Seite sehen, in unsere Boxen werfen – kurz vor Toreschluss, aber eben noch rechtzeitig.

Das ist der große Hauptgewinn: der Opel Corsa. © Patricia Lawrence

Wer gegen 16 Uhr in die Stachus Passagen kommt, wird zudem eine schöne Überraschung erleben: Dominique von Mackensen von "Studio One – Tanz und Yoga" wird mit rund 15 jungen Tänzerinnen aufkreuzen und für gute Laune sorgen – Näheres wird noch nicht verraten.

Letzte Gelegenheit: Jetzt Gewinnspiel-Coupons abgeben

Der Besuch in den Stachus Passagen lohnt sich in jedem Fall. Wer nicht dorthin kommen kann, aber seinen Coupon abgeben will, kann das auch in einer der Niederlassungen von Auto Häusler machen – und sich den Wagen dort näher ansehen. Das ist im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87 möglich, außerdem in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), Harlaching (Grünwalder Straße 31) und Neuaubing (Bodenseestraße 257) sowie in acht Filialen im Münchner Umland.

Oder Sie schicken die Coupons an die Abendzeitung München, Garmischer Str. 35, 81373 München, Stichwort: "Münchens Auto-Liebling". Eine Mehrfachteilnahme ist möglich. Also nichts wie los!