Großer Umbau am Harras: Jetzt macht auch noch der Edeka dicht – zumindest vorerst

Der Harras steht gerade vor großen Veränderungen. Neubauten auf der einen Seite, einige Schließungen auf der anderen. Genau dort reiht sich der große Edeka-Markt am Platz ein. Der schließt Ende Juni für längere Zeit. Was für den Standort geplant ist und worauf sich Kunden nun einstellen müssen.

Blick auf den Harras. Aktuell verändert sich viel an dem beliebten Sendlinger Platz (Symbolbild).

"Da geht's ja zu wie am Harras!“ – rund um den bekannten Platz in Sendling tut sich derzeit einiges. Baustellen und neue Großprojekte prägen das Bild am zentralen Platz in Sendling. Noch in diesem Jahr soll zum Beispiel die historische Postfiliale am Harras schließen (AZ berichtete).

Noch in diesem Jahr soll die historische Postfiliale am Harras schließen. © Ben Sagmeister

Auch die "Herrmannsdorfer"-Filiale verlässt den Harras

Bereits zum 23. Mai 2026 hat der Bio-Metzger und Lebensmittelbetrieb Herrmannsdorfer am Platz geschlossen. Mit einem Aushang an der Eingangstür verabschiedete sich das Unternehmen von seinen Kunden. Darin heißt es, "dass dies keine leichte Entscheidung" gewesen sei. Zugleich verweist der Bio-Betrieb auf den wirtschaftlichen Druck der vergangenen Jahre. "In Zeiten wie diesen, ist es auch für uns unumgänglich, wirtschaftlich zu arbeiten", teilte das Unternehmen mit.

Rund um den Sendlinger Verkehrsknotenpunkt verändert sich derzeit also an vielen Stellen das Bild des Viertels. An der Plinganser- Ecke Karwendelstraße, entsteht ein großer Neubau der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Münchner Wohnen" mit 190 Wohnungen. Gleichzeitig ist auch die schnelle Verbindung in die Innenstadt eingeschränkt: Die U-Bahnhöfe "Poccistraße" und "Goetheplatz" der Linien U3 und U6 werden saniert, währenddessen läuft ein – nicht immer reibungsloser – Schienenersatzverkehr (AZ berichtete).

In der Plinganserstraße, Ecke Karwendelstraße, nahe des Harras, entstehen 190 neue Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Münchner Wohnen". © Ben Sagmeister

Edeka am Harras wird für mehrere Monate saniert

Nun kommt die nächste Veränderung hinzu: Der große Edeka-Markt am Harras, für viele Anwohner seit Jahrzehnten die zentrale Anlaufstelle für den Wocheneinkauf, soll – wie die AZ exklusiv erfahren hat – vom 29. Juni 2026 bis Anfang Dezember 2026 saniert werden.

Der Markt besteht seit 1977 und soll während der Bauarbeiten umfassend modernisiert werden. Besonders im Frische-Bereich seien Veränderungen geplant: Dort soll nach Angaben der Supermarkt-Kette ein neuer Sushi-Shop entstehen.

Außerdem werde in "die Ladengestaltung, Aufzüge sowie in moderne Heizungs- und Kältetechnik“ investiert, teilte eine Sprecherin mit. Der Standort soll damit sowohl technisch als auch optisch erneuert werden. Ob im Zuge der Umbauarbeiten Stellen wegfallen könnten, ließ das Unternehmen auf Nachfrage offen.

Der große Edeka-Markt am Harras soll in diesem Jahr saniert werden. © Ben Sagmeister

Während der Sanierung sollen Kunden auf umliegende Märkte an der Wolfratshauser Straße, der Lindwurmstraße und der Implerstraße ausweichen. Für viele Menschen im Viertel bedeutet das: Der gewohnte Einkauf am Harras fällt für einige Monate weg.