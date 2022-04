Großer Polizeieinsatz am OEZ  Waffengurt entpuppt sich als harmlos

Nach einem Hinweis kommt es am OEZ zu einem Polizeieinsatz mit 30 Streifen. Am Ende entpuppt sich die Situation aber als völlig harmlos.

Die Polizei war mit 30 Streifen am OEZ, doch am Ende entpuppt sich die Situation als ungefährlich. (Symbolbild)

München - Ein telefonische Hinweis hat am Freitagabend für einen größeren Polizeieinsatz am OEZ gesorgt. Wie die Polizei berichtet, informierte eine Person gegen 18 Uhr den Notruf, dass sich am OEZ eine Person aufhalten soll, die ein Messer und einen Waffengurt bei sich tragen soll.

Waffengurt entpuppt sich als modisches Accessoire

Aufgrund der jüngeren Geschichte der Örtlichkeit, war die Polizei mit 30 Streifen vor Ort, um den Verdächtigen auszumachen. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten eine Person identifizieren, auf welche die Beschreibung zutraf. Doch bei einer Kontrolle konnte weder ein Messer, noch ein Waffengurt ausgemacht werden, vielmehr handelte es sich dabei um ein modisches und völlig ungefährliches Accessoire.