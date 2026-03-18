Die Feuerwehr rückt am Marienplatz an. In der Buchhandlung Hugendubel raucht es wie wild. Was hinter dem Einsatz steckt.

Der Rauchmelder in der Buchhandlung Hugendubel am Marienplatz hat am Mittwoch Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Schnell hatte die Einsatzkräfte die Ursache gefunden.

Der Qualm kam aus einer der Rolltreppen. Die Feuerwehr löschte kurz. Verletzt wurde zum Glück niemand, weder von den Mitarbeitenden noch von der Kundschaft, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist derzeit noch unklar.