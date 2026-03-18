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Großer Feuerwehr-Einsatz am Münchner Marienplatz

Die Feuerwehr rückt am Marienplatz an. In der Buchhandlung Hugendubel raucht es wie wild. Was hinter dem Einsatz steckt.
Ralph Hub
Ralph Hub |
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Bei Hugendubel in München hat es gebrannt.
Bei Hugendubel in München hat es gebrannt. © dpa

Der Rauchmelder in der Buchhandlung Hugendubel am Marienplatz hat am Mittwoch Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Schnell hatte die Einsatzkräfte die Ursache gefunden.

Der Qualm kam aus einer der Rolltreppen. Die Feuerwehr löschte kurz. Verletzt wurde zum Glück niemand, weder von den Mitarbeitenden noch von der Kundschaft, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist derzeit noch unklar.

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  • Witwe Bolte vor 37 Minuten / Bewertung:

    Hoffentlich ging der grosse Stapel Bücher der bedeutendsten Kanzlerin aller Zeiten ("Freiheit" heisst der Schinken) nicht in Flammen auf. Tausende Fans von ihr hätten sonst an Ostern keine Geschenke bzw. nix zum Lesen.

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