Großeinsatz in München: Juwelier in Innenhof überfallen – Hubschrauber im Einsatz

Großeinsatz im Münchner Bahnhofsviertel: Nach einem Juwelierüberfall in der Goethestraße fahndet die Polizei mit zahlreichen Kräften nach mehreren flüchtigen Tätern.

Nach einem Juwelierüberfall im Bahnhofsviertel läuft am späten Mittwochnachmittag ein großer Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen ereignete sich die Tat gegen 16.50 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Goethestraße 66.

Bei dem Geschäft handelt es sich um einen Juwelier ohne Schaufensterscheibe, der ausschließlich Schmuck auf Bestellung anbietet und sich in einem Innenhof befindet. Das Areal ist weiträumig abgesperrt.

Mindestens zwei bewaffnete Täter sollen an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein, teilt die Polizei mit. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei ist mit rund 40 Streifen im Einsatz und fahndet mit einem massiven Aufgebot im Stadtgebiet nach den Verdächtigen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung der Fahndung eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen entstand bei dem Überfall ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die vier Geschädigten blieben unverletzt. Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.



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