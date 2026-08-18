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Großeinsatz der Polizei in München: Mann mit Waffe gesichtet

Großeinsatz der Polizei bei Kurfürstenplatz: Es wurde ein Mann mit Waffe gesichtet. Die Polizei bestätigt einen Schusswaffengebrauch.
Hüseyin Ince, Irene Kleber |
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Die Polizei ist vor Ort.
Irene Kleber 5 Die Polizei ist vor Ort.
Ein Polizeiwagen vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Ein Polizeiwagen vor Ort.
Mehrere Streifen sind vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Mehrere Streifen sind vor Ort.
Die Einsatzkräfte sind weiter vor Ort.
Hueseyin Ince 5 Die Einsatzkräfte sind weiter vor Ort.
Polizeiwagen reihen sich am Einsatzort auf.
Hueseyin Ince 5 Polizeiwagen reihen sich am Einsatzort auf.

Aktuell läuft in Schwabing im Bereich Kurfürstenplatz ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Polizei der AZ auf Nachfrage mitteilte, sei ein Mann mit einer Waffe gesichtet worden. Die Polizei bestätigt einen Schusswaffengebrauch, ein Polizist habe mindestens einen Schuss abgegeben.

Der Notruf ging gegen kurz nach 17 Uhr bei der Polizei ein. Dabei teilte man dieser mit, ein Mann fuchtele mit einer schwarzen Pistole herum. 

Großeinsatz der Polizei in München: Mann mit Waffe gesichtet

Die Polizei teilte mit, dass die Person mit der Waffe sich inzwischen im Krankenhaus befindet. Er ist schwer verletzt. Im Vorfeld habe es keinen Streit gegeben. 

Ob der Mann die Waffe gegen die Polizei gerichtet hat oder ob er der Aufforderung nicht nachkam, seine Waffe niederzulegen, ist alles noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie ein Sprecher der Polizei der dpa mitteilte, sind neben Kripo und Spurensicherung auch Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort. Das Landeskriminalamt ermittelt stets, wenn ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin die Waffe eingesetzt hat.

Bereich um Clemensstraße weiträumig gesperrt

Wie AZ-Reporter vor Ort beobachten, ist der Bereich rund um die Kreuzung Belgrad-/Clemensstraße weiträumig abgesperrt.

Zeugen im Café Tante Emma sagen: "Wir haben circa um 17.15 Uhr, vielleicht etwas später, einen Knall gehört und ich wollte zu meinem Freund noch sagen, das klingt wie ein Schuss. Gleich danach ging das hier mit massenhaft Blaulicht los." Ein Anwohner wiederum hat von der Sache nichts mitbekommen - er habe laute Musik gehört. "Was? Bei mir in der Nachbarschaft?!", war seine Reaktion.

Fahrgäste der Trambahn 28 mussten wohl in Richtung Süden aussteigen. Die Bahn hatte auf der Belgradstraße zwischen den Haltestellen gehalten.

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