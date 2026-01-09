Großeinsatz der Polizei: 21-Jähriger bedroht Schüler an Münchner Berufsschule mit Cuttermesser

Alarm an der Städtische Berufsschule für Versicherungs- und Personalwesen im Fasanengarten. Ein 21-Jähriger bedroht mehrere Schüler mit einem Cuttermesser. Zwei Lehrern gelingt es, den Münchner aus der Schule zu führen. Wie es jetzt mit dem Verdächtigen weitergeht.

Polizisten haben einen 21-Jährigen in eine psychiatrische Klinik gebracht, nachdem er an einer Berufsschule Schüler mit einem Messer bedroht hat. (Symbolbild)

Eine Schülerin der Berufsschule für Versicherungs- und Personalwesen in der Lincolnstraße hat am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr einen Fremden beobachtet, der durch das Gebäude schlich. Der Mann bedrohte mehrere Schüler mit einem Cuttermesser. Dabei redete der Täter wirres Zeug. Offenbar befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand, wie es eine Polizeisprecherin beschrieb.

Lehrer greifen sofort ein

Die Schülerin informierte zwei Lehrer. Die griffen sofort ein. Es gelang ihnen, den Mann mit dem Messer zu beruhigen und ihn raus vor das Schulgebäude zu führen. Gleichzeitig informierte die Schule den Polizeinotruf. Etliche Streifen wurden zu der Berufsschule geschickt. Die Beamten nahmen einen 21 Jahre alten Mann aus dem Landkreis München fest. Der Tatverdächtige hatte sich inzwischen wieder beruhigt und leistete keinen Widerstand. Laut Polizei redete der Münchner nur wirres Zeug, das keinen Sinn ergab.

Verdächtiger war bereits in der Psychiatrie

Der Mann hat mit der Schule eigentlich nie etwas zu tun gehabt, war auch dort nie Schüler. Der 21-Jährige befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Klinik zur stationären Behandlung. Möglicherweise hatte er seine Medikamente abgesetzt, was das wahnhafte Verhalten ausgelöst haben könnte. Der Verdächtige war bereits mehrmals in Kliniken eingewiesen worden. Zuletzt lebte er selbstbestimmt und eigenverantwortlich südlich von München in einer Wohnung. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.