Großeinsatz der Münchner Feuerwehr: Garage geht in Flammen auf

Im Münchner Osten ist am Feiertag eine Garage vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch einen massiven Löschangriff verhindert werden.

Mehrere Anwohner sahen am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr eine gewaltige Rauchentwicklung im Münchner Stadtteil Trudering. Sie schlugen bei der Feuerwehr Alarm, mehrere Löschfahrzeuge fuhren in den Dukatenweg.

Noch während der Anfahrt der Feuerwehr waren in weiteren Notrufen das laute Rauschen von Flammen und Knallgeräusche zu hören. Die Einsatzkräfte, die über die Bajuwarenstraße anrückten, konnten bereits auf Sicht eine Rauchsäule bestätigen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Garage, die unmittelbar an ein Wohnhaus in der dicht bebauten Siedlung grenzt, in Vollbrand.

Die ausgebrannte Garage. © Feuerwehr

Hausbewohner kann sich im letzten Moment retten

Der Bewohner des Hauses wurde von Nachbarn informiert. Er konnte sich selbst und sein Auto aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringen. "Der große Kräfteansatz", so ein Feuerwehrsprecher, "erlaubte sofort einen Löschangriff in zwei Abschnitten. Während mehrere Trupps die direkte Brandbekämpfung mit zwei Rohren einleiteten, konnten weitere Fahrzeugbesatzungen ebenfalls mit zwei Rohren das angrenzende Gebäude mit einer sogenannten Riegelstellung vor einem Flammenüberschlag im Dachbereich bewahren."

Durch die Fenster wurde das Wohnhaus leicht verraucht. Nach dem Einsatz eines Lüfters und der Kontrolle aller Räume konnte aber eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Eine Stunde nach den ersten Notrufen konnten die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr München "Feuer aus" melden und den Rückweg antreten. Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.