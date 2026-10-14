Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Münchner Hochhaus

Im Münchner Stadtteil Laim ist es am Dienstagabend in einem Hochhaus zu einem Zimmerbrand gekommen. Das Feuer im Erdgeschoss des Hochhauses konnte durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Feueralarm in einem Hochhaus in der Mitterfeldstraße in München-Laim. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend im Erdgeschoss des Mietshauses aus.

Nachbarn bemerkten gegen 19.39 Uhr die Flammen und verständigten sofort den Notruf. Zudem vermuteten sie noch eine Person in der fraglichen Wohnung. Die Leitstelle schickte daraufhin ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Ein Trupp ging unter Atemschutz unverzüglich in die verrauchte Wohnung vor. Am Brandherd angekommen fanden die Feuerwehrleute mehrere brennende Kleidungsstücke. Sie wurden zügig abgelöscht.

Mieter war nicht in der Wohnung

Entgegen der ursprünglichen Meldung befand sich glücklicherweise keine Person mehr in der Wohnung, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die betroffenen Räume sowie das Treppenhaus belüftete die Feuerwehr dann noch mithilfe eines Hochleistungslüfters. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine weiteren Informationen vor.