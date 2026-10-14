AZ-Plus

Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Münchner Hochhaus

Im Münchner Stadtteil Laim ist es am Dienstagabend in einem Hochhaus zu einem Zimmerbrand gekommen. Das Feuer im Erdgeschoss des Hochhauses konnte durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. 
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Hochhaus in Laim.
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Hochhaus in Laim. © Feuerwehr

Feueralarm in einem Hochhaus in der Mitterfeldstraße in München-Laim. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend im Erdgeschoss des Mietshauses aus.

Nachbarn bemerkten gegen 19.39 Uhr die Flammen und verständigten sofort den Notruf. Zudem vermuteten sie noch eine Person in der fraglichen Wohnung. Die Leitstelle schickte daraufhin ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Ein Trupp ging unter Atemschutz unverzüglich in die verrauchte Wohnung vor. Am Brandherd angekommen fanden die Feuerwehrleute mehrere brennende Kleidungsstücke. Sie wurden zügig abgelöscht.

Mieter war nicht in der Wohnung

Entgegen der ursprünglichen Meldung befand sich glücklicherweise keine Person mehr in der Wohnung, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die betroffenen Räume sowie das Treppenhaus belüftete die Feuerwehr dann noch mithilfe eines Hochleistungslüfters. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine weiteren Informationen vor.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.