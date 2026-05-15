Großeinsatz am Deutschen Museum: Kind (2) stürzt metertief in die Isar
Am Freitagvormittag informierte die Polizei München über einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der Isar. Gegen 10 Uhr war eine Mutter mit ihren beiden zweijährigen Zwillingssöhnen an der Isar in der Nähe des Deutschen Museums unterwegs. Kurz vor der Corneliusbrücke ist eines der beiden Kinder aus bisher noch ungeklärter Ursache über ein Geländer mehrere Meter nach unten in die Isar gestürzt.
Zweijähriges Kind stürzt mehrere Meter tief in die Isar
Die Mutter und mehrere Passanten haben daraufhin versucht, sich Zugang zur Isar zu verschaffen. Beamte der alarmierten Polizei sind nach dem Eintreffen am Unfallort ins Wasser gestiegen, flussaufwärts bis zur Corneliusbrücke gelaufen, wo sie den zweijährigen Buben finden und aus der Isar retten konnten. Das Kind sei unterkühlt, aber ansprechbar gewesen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.
Nach aktuellem Kenntnisstand ist das Kind nicht schwerer verletzt, zur weiteren Untersuchung wurde es in ein Krankenhaus gebracht.
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