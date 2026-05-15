Schreckmomente an der Isar. Am Freitagmorgen stürzt ein zweijähriges Kind in der Nähe des Deutschen Museums in den Fluss.

Die Isar am Deutschen Museum, hier ist am Freitagvormittag in der Nähe ein zweijähriges Kind in den Fluss gefallen.

Am Freitagvormittag informierte die Polizei München über einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der Isar. Gegen 10 Uhr war eine Mutter mit ihren beiden zweijährigen Zwillingssöhnen an der Isar in der Nähe des Deutschen Museums unterwegs. Kurz vor der Corneliusbrücke ist eines der beiden Kinder aus bisher noch ungeklärter Ursache über ein Geländer mehrere Meter nach unten in die Isar gestürzt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zweijähriges Kind stürzt mehrere Meter tief in die Isar

Die Mutter und mehrere Passanten haben daraufhin versucht, sich Zugang zur Isar zu verschaffen. Beamte der alarmierten Polizei sind nach dem Eintreffen am Unfallort ins Wasser gestiegen, flussaufwärts bis zur Corneliusbrücke gelaufen, wo sie den zweijährigen Buben finden und aus der Isar retten konnten. Das Kind sei unterkühlt, aber ansprechbar gewesen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

An dieser Stelle ist das Kind in die Isar gestürzt. © Myriam Siegert

Nach aktuellem Kenntnisstand ist das Kind nicht schwerer verletzt, zur weiteren Untersuchung wurde es in ein Krankenhaus gebracht.