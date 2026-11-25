Auf der U5 nach Laim, am Leonrod- und Max-Weber-Platz, an der Poccistraße und am Goetheplatz – auch im neuen Jahr wird bei der MVG viel gebaut. Die AZ gibt den Überblick, was Fahrgäste erwartet.

Einblick von einer Führung durch die Baustelle an der Poccistraße im August 2026. Auch im kommenden Jahr gehen die Bauarbeiten hier noch einmal weiter.

"Das Thema Baustellen wird uns weiter begleiten, da führt kein Weg dran vorbei", so fasst es Jan Ebering, Leiter Verkehrsinfrastruktur bei den Stadtwerken (SWM) zusammen. Denn auch im kommenden Jahr setzen die SWM ihr Programm zur Grunderneuerung und Modernisierung bei U-Bahn und Tram fort. Für die MVG und ihre Fahrgäste heißt das – gleich mehrere teils ziemlich umfassende Baustellen und dazu freilich auch Ersatzverkehre stehen bevor.

Der Grund ist klar: "Die Münchner U-Bahn ist in Teilen mehr als 50 Jahre alt und vor allem auf den ältesten Abschnitten müssen wir ran" damit die U-Bahn zukunftssicher bleibt"" so Ebering. Aber auch bei jüngeren Streckenabschnitten und auch bei der Tram seien Instandhaltungsarbeiten und Erneuerungen nötig. Dazu habe es sich in der Vergangenheit bewährt, Baumaßnahmen zu bündeln, dies sei die wirtschaftlichste Lösung und halte die Einschränkungen für Fahrgäste und Anwohner der Baustellenbereiche möglichst gering.

Während der Bauzeiten wird es wieder Ersatzverkehrslösungen geben. "Ersatzverkehr ist immer eine Geduldsprobe", sagt Matthias Korte, Leiter Mobilitätsmanagement bei den SWM dazu. "Es führt nur kein Weg dran vorbei." Daher wolle man immer bestmögliche und leicht verständliche Lösungen bieten.

Jan Ebering (li) und Matthias Korte erklären die Grunderneuerung bei U-Bahn und Tram. © my

Diese Baumaßnahmen stehen 2027 an:

U5 zwischen Innenstadt und Laimer Platz:

Vom 25. Januar bis zum 11. April ,also elf Wochen lang, bündeln die SWM hier rund 70 Maßnahmen zur Grunderneuerung der Strecke aus den 80er-Jahren. So werden etwa Weichen, Gleisschwellen und -schotter erneuert, mehrere Kilometer Strom- und Fahrschienen sowie Rolltreppen ausgetauscht und an mehreren Bahnhöfen der Brandschutz erneuert.

Die U5 verkehrt in den ersten fünf Wochen nur zwischen Neuperlach Süd und Stachus. Ab 27. Februar fährt sie bis Hauptbahnhof. Fahrgäste sollen am besten auf die Tram 18 und 19 ausweichen, die alle drei bis vier Minuten fahren. Auf der Linie 18 fahren größere Fahrzeuge, um mehr Platz anzubieten. Zudem wird es zwischen Hauptbahnhof und Pasing Bahnhof die Verstärkerlinie 29 geben.

Zusätzlich werden zwischen Stachus und Laimer Platz alle fünf Minuten SEV-Busse fahren und der Bus 57 wird vom Laimer Platz zum Hirschgarten verlängert, um hier eine Ausweichmöglichkeit zu bieten. In Bogenhausen können Fahrgäste auf die Tram 16/17 ausweichen. Die 16 wird dazu bis St. Emmeram verlängert.

Max-Weber-Platz:

Der zentrale Knotenpunkt in Haidhausen wird voraussichtlich drei Jahre lang in mehreren Bauphasen umgebaut. Los geht es am 7. Februar.

Die SWM sanieren zum einen das U-Bahn-Bauwerk "genauer die sogenannten Schlitzwanddeckelfugen. Um von oben heranzukommen" müssen rund 15 Bäume an der Einsteinstraße Höhe Schlossstraße gefällt werden. Anschließend werden außerdem nach über 30 Betriebsjahren die Tramgleise in der Einsteinstraße erneuert. Die Haltestellen werden hernach neu und barrierefrei gestaltet. 2029 wird schließlich der gesamte Max-Weber-Platz von der Stadt neu gestaltet" zum Beispiel mit neuen Fahrradwegen.

Im ersten Bauabschnitt bis 14. November wird die Tram 17 daher zwischen Isartor und Herkomerplatz über den Weg der Linie 16 umgeleitet. Zwischen Isartor und Effnerplatz gibt es Ersatzbusse.

Am Max-Weber-Platz wird drei Jahre lange umgebaut. 2027 werden zunächst einmal die Gleise in der Einsteinstraße ausgetauscht. Vorher aber der Deckel des U-Bahnhofs saniert. © STL/Imago

Ab Ende Mai werden auch auf der Trasse der 19 und 21 Gleise ausgetauscht. Die 19 ist dann zwischen Max-Weber-Platz und Maxmonument unterbrochen. Die 21 endet ebenfalls am Maxmonument. Zwischen Max-Weber-Platz und Berg am Laim Bf. fährt statt der 21 die verlängerte Tram 25.

Auch die übrigen Verkehrsteilnehmer sind von Änderungen betroffen: Zeitweise werden in der Ismaninger Straße, der Einsteinstraße, der Max-Planck-Straße und der Inneren Wiener Straße einzelne Abschnitte und Parkplätze gesperrt oder die Fahrtrichtungen geändert. Außerdem werden Geh- und Radwege zeitweise angepasst, Querungen verlegt oder gesperrt.

Tram 18 – Schwanseestraße:

Ebenfalls im Februar beginnen die Bauarbeiten rund um den Tram-Betriebshof in der Ständlerstraße sowie Arbeiten auf der Linie 18. Ab 10. Mai bis 28. November fahren deshalb zwischen Silberhornstraße (U2)" St.-Martins-Platz und Schwanseestraße Ersatzbusse.

U3/U6 – Poccistraße/Goetheplatz:

Am kommenden Samstag starten die U3 und U6 in den Zwischenbetrieb, bevor dann ab 12. April der dritte und letzte Bauabschnitt der großen Sanierung beginnt. An der Poccistraße werden etwa 22 zusätzliche Stahlunterstützungen für die Statik installiert. am Goetheplatz wird Beton saniert, Fahrtreppen ausgetauscht und vieles mehr.

Bis 1. August können dann, wie schon in der ersten Phase, die U-Bahnen zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße nicht fahren. Als Ersatz richtet die MVG wieder zwei Ersatzbuslinien in dichtem Takt ein: die SEV-Linie U6 zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor und die X6 zwischen Implerstraße und Hauptbahnhof.

Der Bus X6 wird auch 2026 wieder zwischen Implerstraße und Hauptbahnhof Süd verkehren. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Tram 12/20/21 – Dachauer Straße, Leonrodplatz:

Die mit 16 Wochen größte Tram-Maßnahme der SWM 2027 beginnt am 2. August. Bis voraussichtlich 21. November werden entlang der Dachauer Straße und am Leonrodplatz zahlreiche Weichen" Gleiskreuzungen und Gleise erneuert.

Die Tram 12 fährt zwischen Schwabing Nord und Nordbad und weiter über den Linienweg der Tram 27 zum Petuelring. Zwischen Nordbad und Romanplatz fährt der Ersatzbus 12. Die Linien 20 und 21 fahren stadtauswärts bis Stiglmaierplatz bzw. Hochschule München (Lothstraße). Zwischen Stiglmaierplatz und Westfriedhof sowie Westfriedhof und Moosach fahren ersatzweise Busse.