Großbrand im Münchner Südosten: Wohnhaus brennt fast vollständig ab

Eine Doppelhaushälfte in Neuperlach wird durch einen Brand fast vollständig zerstört. Die Löscharbeiten erweisen sich als kompliziert.

Die Metallverkleidung der Fassade erschwerte den Zugang zu den zahlreichen Brandnestern.

Thomas Gaulke 5 Die Metallverkleidung der Fassade erschwerte den Zugang zu den zahlreichen Brandnestern.

Die Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen.

Thomas Gaulke 5 Die Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen.

Die Drehleiter musste für ihren Einsatz durch dichten Baumbestand manövriert werden.

Thomas Gaulke 5 Die Drehleiter musste für ihren Einsatz durch dichten Baumbestand manövriert werden.

Erst nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Thomas Gaulke 5 Erst nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend in Neuperlach. In der Niederalmstraße wurde ein Wohnhaus nahezu vollständig durch einen Großbrand zerstört. Als die alarmierten Einsatzkräfte kurz nach 20 Uhr vor Ort ankommen, stand die Doppelhaushälfte bereits lichterloh in Flammen, von Weitem waren schon die Rauchschwaden zu sehen.

Die Löscharbeiten waren kompliziert, denn zum brennenden Wohnhaus gab es nur von einer Seite eine Zufahrtsmöglichkeit durch eine enge Straße, welche den Einsatzkräften Probleme bereitete. So musste die Drehleiter für ihren Einsatz durch dichten Baumbestand manövriert werden.

Die Drehleiter musste für ihren Einsatz durch dichten Baumbestand manövriert werden. © Thomas Gaulke

Erst nach zwei Stunden war Brand unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von innen und außen, es dauerte zwei Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. An den Löscharbeiten beteiligten sich drei Löschzüge und zahlreiche Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen. © Thomas Gaulke

Um das Dach des Gebäudes großflächig öffnen zu können, waren viele Atemschutzgeräteträger notwendig. Zudem erschwerte die Metallverkleidung der Fassade den Zugang der Einsatzkräfte zu den zahlreichen Brandnestern.

Trotz des verheerenden Brandes wurde bei dem Feuer niemand verletzt.