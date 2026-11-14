Großbrand im Münchner Südosten: Wohnhaus brennt fast vollständig ab
Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend in Neuperlach. In der Niederalmstraße wurde ein Wohnhaus nahezu vollständig durch einen Großbrand zerstört. Als die alarmierten Einsatzkräfte kurz nach 20 Uhr vor Ort ankommen, stand die Doppelhaushälfte bereits lichterloh in Flammen, von Weitem waren schon die Rauchschwaden zu sehen.
Die Löscharbeiten waren kompliziert, denn zum brennenden Wohnhaus gab es nur von einer Seite eine Zufahrtsmöglichkeit durch eine enge Straße, welche den Einsatzkräften Probleme bereitete. So musste die Drehleiter für ihren Einsatz durch dichten Baumbestand manövriert werden.
Erst nach zwei Stunden war Brand unter Kontrolle
Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen von innen und außen, es dauerte zwei Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. An den Löscharbeiten beteiligten sich drei Löschzüge und zahlreiche Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr.
Um das Dach des Gebäudes großflächig öffnen zu können, waren viele Atemschutzgeräteträger notwendig. Zudem erschwerte die Metallverkleidung der Fassade den Zugang der Einsatzkräfte zu den zahlreichen Brandnestern.
Trotz des verheerenden Brandes wurde bei dem Feuer niemand verletzt.
- Themen:
- Freiwillige Feuerwehr
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen