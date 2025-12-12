"Großartige Anerkennung": Flughafen München erhält wichtige Auszeichnung
Der Flughafen München hat eine in der Luftfahrtbranche begehrte Auszeichnung gewonnen: Die Muttergesellschaft des US-Fachmagazins "Aviation Week" hat den zweitgrößten deutschen Flughafen bei einer Gala in Lissabon als "Airport of the Year" ausgezeichnet. Flughafenchef Jost Lammers sprach von einer "großartige Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams".
Der Münchner Flughafen hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Problemen zu kämpfen: Im Sommer 2023 gingen viele Koffer verloren, im Oktober 2024 lahmte die Passagierabfertigung. In diesem Jahr jedoch läuft der Betrieb wieder regulär. Die Auszeichnung ist ein Zeichen, dass die Fachwelt das honoriert.
Das "Aviation Week Network" mit Sitz in New York ist ein in der Luftfahrt international bekanntes Medienunternehmen, die Preise werden in mehreren Kategorien jährlich vergeben. Zur "Fluglinie des Jahres" wurde heuer die japanische All Nippon Airways (ANA) gekürt.
- Themen:
- Fluggesellschaften
- Flughafen München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen