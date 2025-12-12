"Großartige Anerkennung": Flughafen München erhält wichtige Auszeichnung

Der zweitgrößte deutsche Flughafen hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Problemen zu kämpfen, die dem Ruf schadeten. Eine in der Luftfahrtbranche bekannte Auszeichnung ist ein Imageerfolg.

Der Münchner Flughafen hat seine Probleme der vergangenen Jahre überwunen und gewinnt eine bekannte Auszeichnung. (Archiv)

Der Flughafen München hat eine in der Luftfahrtbranche begehrte Auszeichnung gewonnen: Die Muttergesellschaft des US-Fachmagazins "Aviation Week" hat den zweitgrößten deutschen Flughafen bei einer Gala in Lissabon als "Airport of the Year" ausgezeichnet. Flughafenchef Jost Lammers sprach von einer "großartige Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams".

Der Münchner Flughafen hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Problemen zu kämpfen: Im Sommer 2023 gingen viele Koffer verloren, im Oktober 2024 lahmte die Passagierabfertigung. In diesem Jahr jedoch läuft der Betrieb wieder regulär. Die Auszeichnung ist ein Zeichen, dass die Fachwelt das honoriert.

Das "Aviation Week Network" mit Sitz in New York ist ein in der Luftfahrt international bekanntes Medienunternehmen, die Preise werden in mehreren Kategorien jährlich vergeben. Zur "Fluglinie des Jahres" wurde heuer die japanische All Nippon Airways (ANA) gekürt.