Großalarm am Freitagabend in München: Bei einem bewaffneten Raubdelikt in einem Hausflur an der Candidstraße ist ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Mehr als 80 Polizeikräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen.

Etwa 30 Streifen waren bei einem Großeinsatz an der Candidstraße vor Ort. (Symbolbild)

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend (20. November) in München: Gegen 20.20 Uhr kam es in einem Hausflur an der Candidstraße zu einem bewaffneten Raubdelikt. Dabei wurde ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München auf Anfrage der AZ mitteilte, wurde der junge Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich laut Polizei um einen tunesischen Staatsangehörigen. Ein weiterer 18-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurde ebenfalls geschädigt, blieb bei dem Überfall unverletzt.

Über 80 Polizeikräfte und Hubschrauber im Einsatz

Der bewaffnete Raubüberfall löste einen Großeinsatz der Münchner Polizei aus. Wie der Polizeisprecher bestätigte, waren mehr als 30 Polizeistreifen mit insgesamt über 80 Einsatzkräften im Bereich der Candidstraße und des Candidplatzes im Einsatz.

Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zeitweise über dem Gebiet. Dieser wurde inzwischen wieder abgezogen. Die Polizei ist jedoch weiterhin vor Ort und führt umfangreiche Ermittlungen durch. Unter anderem werden Anwohner befragt.

Polizei sucht zwei Tatverdächtige – Zeugen gesucht

Nach Angaben des Polizeisprechers sind zwei Tatverdächtige auf der Flucht. Beide werden als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und schwarz gekleidet beschrieben. Einer der beiden soll zudem eine Jacke der Marke The North Face getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Candidstraße oder des Candidplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei den Ermittlern zu melden.



