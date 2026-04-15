"Größte Zoll-Aktion aller Zeiten" läuft mitten in München – was dahinter steckt

Hunderte Einsatzkräfte riegeln die Landwehrstraße ab – Geschäfte werden stundenlang kontrolliert. Zoll spricht von größter Aktion aller Zeiten, Verkehrsbehinderungen inklusive.

Hunderte Polizisten und Zollbeamte sind im Einsatz – Geschäfte im Viertel werden systematisch überprüft.

Mit einem Großaufgebot sind Einsatzkräfte am späten Dienstagnachmittag im Münchner Bahnhofsviertel angerückt. Nach Angaben des Zolls handelt es sich um die "größte Aktion dieser Art" in der Stadt.

Rund 100 Beamte des Zolls, unterstützt von etwa 400 Polizisten, begannen gegen Nachmittag damit, die Landwehrstraße zwischen Paul-Heyse-Straße und Sonnenstraße weiträumig abzusperren. Ein erheblicher Teil des Viertels wurde kontrolliert, es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

"Alles wird hier auf den Kopf gestellt"

Polizeikräfte bewegen sich geschlossen durch die Straße und überprüfen Lokale und Betriebe. © Ralph Hub

Im Fokus der Maßnahmen stehen zahlreiche Betriebe entlang der Straße – darunter Gemüseläden, Barbershops und Gastronomiebetriebe. Ziel der Kontrollen sind laut Behörden insbesondere Verstöße gegen das Arbeits- und Aufenthaltsrecht, Schwarzarbeit sowie mögliche Drogendelikte.

Die Polizei gibt Informationen zum Zoll-Einsatz in München

Polizeisprecher Thomas Schelshorn berichtet über bisherige Erfolge der Polizeimaßnahme. (Credit: Ralph Hub)

"Gemüseläden, Barbershops, Lamm-Burger-Lokale: Alles wird hier auf den Kopf gestellt", berichtet ein AZ-Reporter von vor Ort. Für viele Beschäftigte dürfte der Arbeitstag dadurch deutlich länger dauern: Nach Angaben der Behörden könnte sich der Einsatz bis in den späten Abend hinziehen. Noch am frühen Abend wurde damit gerechnet, dass die Maßnahmen bis etwa 22 Uhr andauern.

Die Polizei rechnet aufgrund der Sperrungen weiterhin mit spürbaren Verkehrsbehinderungen rund um das Bahnhofsviertel.