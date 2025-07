Größerer Polizeieinsatz nach Suizid in der Au

Polizeieinsatz in der Au. Eine Person hat sich mit einer Schusswaffe das Leben genommen.

Ein Suizid in der Frühlingsanlagen an der Isar hat am frühen Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei der AZ auf Anfrage mitteilte, hat sich eine Person im Bereich der Albanistraße in der Öffentlichkeit mit einer Schusswaffe das Leben genommen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Für Anwohner und Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.