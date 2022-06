Grillen in München: Die wichtigsten Orte und alle Infos

Die Grillsaison hat angefangen und damit stellt sich auch wieder die Frage: Wo darf ich in München überhaupt grillen? Und welche Regeln muss ich dabei beachten? Die AZ hat die Antworten.

Die Sonne scheint, die Grillsaison startet: Die AZ zeigt Ihnen Regeln, die es beim Grillen in München zu beachten gilt.

München - Wenn im Frühling das Wetter wieder besser wird, ist höchste Zeit zum Angrillen. Das Grillen in München ist jedoch nur an bestimmten Orten erlaubt sowie an gewisse Regeln geknüpft – die AZ gibt einen Überblick.

5 Grillregeln der Münchner Feuerwehr

Wer sicher und erfolgreich grillen will, sollte ein paar Sicherheitsregeln beachten. Die Münchner Berufsfeuerwehr gibt fünf Tipps, wie einem sicheren Grillspaß nichts im Weg steht:

Den Grill so aufstellen, dass er nicht kippen kann und mit fünf Meter Abstand zu brennbaren Gegenständen.

Nur handelsübliche Kohle und Grillanzünder verwenden. Niemals Benzin oder Spiritus auf die Grillkohle schütten.

Immer ein Auge auf den brennenden Grill haben und Kinder nie unbeaufsichtigt lassen.

Nur im Freien grillen, bei starkem Wind die Glut ablöschen

Sollte trotzdem etwas passieren: Sofort den Notruf 112 anrufen.

Die Regeln der Stadt für das Grillen in München

Auch das städtische Baureferat hat ein paar Regeln parat, an die man sich während der Grillsaison halten sollte.

Insbesondere am Waldrand sollte man Funkenflug möglichst vermeiden.

Grills sollten mindestens 30 cm Bodenabstand haben und mit Holzkohle oder Gas befeuert werden.

Herumliegende Äste oder andere Pflanzen dürfen nicht zum Nachheizen verwendet werden, weil das oft zu starker Rauchentwicklung führt.

Nach dem Grillen sollte die Glut vollständig gelöscht werden, vor allem wenn es stark windet.

Den Müll (besonders Glasscherben) mitnehmen oder in den Mülleimern in der Nähe entsorgen.

Aus Rücksicht auf Anwohner wird darum gebeten, Lärm und laute Musik zu vermeiden.

Wo darf ich überhaupt Grillen in München?

Es gibt in München zehn Gebiete, wo problemlos drauflos gegrillt werden darf – aber nur da.

entlang der Isar: zwischen Brudermühlbrücke und Thalkirchner Brücke, am Westufer weiter südlich bis zur Großhesseloher Brücke, am Ostufer mit Unterbrücken am Tierpark

Ostpark: in der ausgewiesenen Grillzone

Westpark: in sechs ausgewiesenen Grillzonen

Hirschgarten: in der ausgewiesenen Grillzone

Isarinsel Oberföhring: in fünf ausgewiesenen Grillzonen entlang der Isar

Lerchenauer See: in der ausgewiesenen Grillzone am südöstlichen Ufer

Fasaneriesee: in der ausgewiesenen Grillzone am südwestlichen Ufer

Feldmochinger See: in der ausgewiesenen Grillzone am westlichen Ufer

Langwieder See: in der ausgezeichneten Grillzone am östlichen Ufer

Lußsee/Birkensee: in zwei ausgezeichneten Grillzonen zwischen den Seen

Die genauen .

Wildgrillen in München: Welche Strafen drohen?

Sollten Sie dabei erwischt werden, wie Sie außerhalb der erlaubten Zonen ihren Grill anheizen, drohen teils saftige Strafen. Während es in München in der Regel zunächst ein Verwarngeld von 35 Euro setzt, können je nach Schwere des Vergehens fällig werden.

Lieber dahoam angrillen? Grillen zu Hause prinzipiell erlaubt

Beim Grillen auf dem Balkon oder im eigenen Garten gilt es insbesondere, Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick in den Mietvertrag oder die Hausordnung, damit man die entsprechenden Regeln befolgen kann. Gibt es dazu keine Vorschriften, ist das Grillen zuhause grundsätzlich erlaubt, egal ob mit Gas- oder Kohlegrill.

Mit diesen Infos sollte dem sommerlichen Grillvergnügen nichts mehr im Weg stehen, die AZ wünscht viel Spaß!