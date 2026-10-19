Gratis-Galoppsport für 1000 Leser der Abendzeitung

Am 24. Oktober ist die AZ stolzer Partner des "Rubaiyat Münchner Herbst-Preis" auf der Galopprennbahn München-Riem. Für 1000 Leser der Abendzeitung ist der Eintritt kostenlos.

19. Oktober 2026 - 09:31 Uhr

Packende Duelle und Kopf-an-Kopf-Rennen stehen am 24. Oktober auf der Galopprennbahn München-Riem auf dem Programm. Dann steigt dort der große „Rubaiyat Münchner Herbst-Preis powered by AZ“.

Spannende Pferderennen, kulinarische Schmankerl und beste Unterhaltung: Am Samstag, 24. Oktober, wird die Galopprennbahn München-Riem zum Treffpunkt für Sportfans und Genießer. Und das Beste: Die Abendzeitung spendiert 1000 Lesern den Eintritt zum "Rubaiyat Münchner Herbst-Preis powered by AZ". Wer dabei sein möchte, muss nur schnell sein: Einfach den Coupon aus der Abendzeitung ausschneiden und am Renntag an der AZ-Kasse vor Ort einlösen. Der Gutschein gilt für eine Person. Also: Zeitung bereitlegen, Coupon sichern und live dabei sein, wenn die Hufe über den Rasen donnern.

Beim "Rubaiyat Münchner Herbst-Preis powered by AZ" wartet ein sportliches Highlight auf die Besucher. Das Listenrennen steht 2026 erstmals unter der Partnerschaft mit Rubaiyat. Der Hengst, ein Sohn von Areion, blieb als Zweijähriger ungeschlagen und gewann das Gran Criterium (Gr. II) sowie den Preis des Winterfavoriten (Gr. III). In diesem Jahr geht sein erster Jahrgang an den Start.

Dazu steigt die Spannung imSaisonendspurt: Wer führt die Wertungen an? Und wer nutzt die letzten beiden Renntage, um noch einmal Boden gutzumachen? Nach sieben Renntagen ist noch vieles offen - beste Voraussetzungen für einen aufregenden Herbst-Renntag.

Suchen Sie sich Ihren Favoriten aus und fiebern von Start bis Ziel mit, als wären Sie selbst Besitzer. © Lajos Balogh/turfstock.com

Galoppsport für die ganze Familie

Auch rund um die Rennen ist für Abwechslung gesorgt. Ein Moderator und ein Experte erklären das Geschehen und liefern spannende Einblicke – auch für Neulinge. Foodtrucks, süße und herzhafte Köstlichkeiten, ein Champagnerpavillon und eine Weinbar auf der Clubtribüne garantieren für Genussmomente. Im Wirtshaus zur Rennbahn lässt es sich ebenfalls einkehren, eine Reservierung ist erforderlich. Für die kleinen Gäste wartet ein Kinderland.

Das Kinderland bietet abwechslungsreiche Attraktionen, wie zum Beispiel eine Hüpfburg, für die Kids. © Galopprennbahn Riem

Wertschätzung vom Auktionshaus Nusser

Einen Preis bekommen nicht nur die Sieger-Jockeys, sondern auch die Besucher am Stand des – zumindest in Form einer kostenlosen und unverbindlichen Einschätzung ihrer kleinen Schätze! Ob Schmuck, Uhren oder andere Kostbarkeiten: Die Experten nehmen kleine, mitgebrachte Stücke direkt vor Ort unter die Lupe. Darüber hinaus berät das Auktionshaus rund um Versteigerungen, Einlieferungen, Nachlässe und den Verkauf. Ein besonderer Tipp sind die Expertentage mit Dr. Heide Rezepa-Zabel, bekannt aus "Bares für Rares", am 30. und 31. Oktober. Erstmals finden diese in diesem Jahr auch am Tegernsee statt. Neben Schmuck, Uhren und Silber können dort auch Gemälde, Grafiken und Antiquitäten bewertet werden. Wer mehr über die Expertentage und die Einlieferung von Stücken für die große Weihnachtsauktion am 9. Dezember erfahren möchte, kann sich direkt am Stand informieren. Eine vorherige Anmeldung zu den Expertentagen wird empfohlen.

Das Automobilforum Kuttendreier Rennen

Pferdestärken gibt es nicht nur auf der Rennbahn, sondern auch beim . Als Autohaus für Ford und Suzuki ist Kuttendreier mittlerweile mit vier Standorten in München vertreten. Seit dem 17. Oktober gehört auch der Standort in der Bodenseestraße 165 in Pasing dazu. Ob Wartung, Reparaturen oder Karosseriearbeiten – Kuttendreier bietet umfassenden Service rund ums Auto. Spannung und Pferdestärken gibt es auch auf der Galopprennbahn – beim Automobilforum Kuttendreier Rennen.

Der "Rubaiyat Münchner Herbst-Preis" wird für viele spannende Momente für Jung und Alt sorgen. © Silvia & Franz Stoib

Die Rennbahn: Tradition seit 1897

Die Rennbahn München-Riem steht seit 1897 für Tradition und Spitzensport. Der Münchener Rennverein e.V. wurde sogar schon 1865 gegründet. Beste Voraussetzungen also für einen Tag mit Pferdestärken, Spannung und Münchner Flair. Der "Rubaiyat Münchner Herbst-Preis powered by AZ" auf einen Blick: Samstag, 24. Oktober 2026, Galopprennbahn München-Riem, Graf-Lehndorff- Straße 36. Einlass ab 12 Uhr, erster Start um 13.30 Uhr, sieben Rennen (Änderungen vorbehalten). Anreise mit der S2 bis Riem oder mit dem Auto - kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Hunde sind an der Leine erlaubt, Alkohol darf nicht mitgebracht werden.

AZ-Coupon nicht vergessen: Die ersten 1000 Leser sichern sich freien Eintritt!