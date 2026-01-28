Grammy-Gewinnerin wird Professorin an Münchner Hochschule

Mit insgesamt 43 Millionen Euro will der Freistaat Spitzenprofessoren nach Bayern locken. Ein Neuzugang bringt vier Grammys mit.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

München

Die Münchner Musikhochschule bekommt eine vierfache Grammy-Preisträgerin als Professorin. Die Jazz-Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington soll bis Ende 2028 am Jazz-Institut der Hochschule für Musik und Theater lehren, wie das bayerische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Carrington sei "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des modernen Jazz". Sie ist Gründerin und künstlerische Leiterin des Berklee Institute of Jazz and Gender Justice und mit ihrem Album "We Insist! 2025" auch in diesem Jahr wieder für einen Grammy nominiert in der Kategorie "Best Jazz Vocal Album".

Jazz-Schlagzeugerin und Grammy-Preisträgerin Terri Lyne Carrington wird Hochschulprofessorin in München. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die 60-Jährige hat eine sogenannte Spitzenprofessur inne. Für solche Spitzenprofessuren, die in den Jahren 2021 bis 2023 an bayerischen Hochschulen bewilligt wurden, sind nach Ministeriumsangaben insgesamt rund 43 Millionen Euro vorgesehen