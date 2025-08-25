Ein 20-Jähriger wurde am Sonntagabend am Bahnhof Mittersendling festgenommen, nachdem er Werbetafeln mit Graffiti besprüht hatte. Die Bundespolizei konnte ihn nach einer Verfolgung im Park stellen.

Ein 20-Jähriger hat am Sonntagabend im Bahnhof Mittersendling Werbetafeln mit Graffiti besprüht. Ein 54-jähriger Münchner beobachtete, wie der junge Mann eine Wand des Treppenaufgangs besprühte, stellte ihn zur Rede und rief daraufhin die Polizei.

20-Jähriger besprüht Werbetafeln

Der 20-Jährige ließ sich davon nicht beeindrucken und besprühte daraufhin am Bahnsteig Werbetafeln. Zwei Streifen der Bundespolizei erwischten den Graffiti-Sprayer auf frischer Tat, woraufhin dieser in einen nahe gelegenen Park flüchtete. Die Bundespolizisten verfolgten ihn zu Fuß.

Ein junger Mann besprüht am Sonntagabend mehrere Werbetafeln in Mittersendling. © Bundespolizei

Mithilfe eines Diensthundes fanden sie ihn schließlich im Gebüsch und sicherten seinen Rucksack voller Spraydosen. Die Bundespolizei nahm den 20-Jährigen fest und brachte ihn zur Wache in der Denisstraße. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Zum Abschluss wurde der 20-Jährige fotografiert und registriert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I durfte er wieder gehen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernimmt die Graffiti-Gruppe der Bundespolizei München.

Laut Angaben der Polizei richteten Graffiti-Sprayer 2024 an Münchner S-Bahnen einen Schaden von etwa 870.000 Euro an.