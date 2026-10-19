GOP Varieté-Theater München – Entertainment für alle Sinne

Erstklassige Shows voller Artistik, Musik und Comedy, dazu ein Essen direkt am Platz oder im Restaurant Leander: Im GOP Varieté an der Münchner Maximilianstraße genießen Sie beides an einem Abend. Ob 3-Gang-Menü oder Showmenü im Theatersaal, hier gestalten Sie Ihren Besuch ganz nach Ihrem Geschmack.

19. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Das GOP Varieté-Theater München

Atemberaubende Akrobatik, außergewöhnliche Konzeptshows und kulinarische Highlights – GOP bedeutet Entertainment für alle Sinne.

Seit bereits über 18 Jahren befindet sich das GOP Varieté-Theater in der Münchner Maximilianstraße in den umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen "Kleinen Komödie am Max II". In dieser Zeit haben weit über eine Million Gäste die unterschiedlichsten Showprogramme gesehen und sich von einer modernen, zeitgenössischen Art des Varieté begeistern lassen.

Gutes Essen, stimmungsvolles Licht und die Vorfreude auf die Show.

Von jungen Nachwuchskünstlern, die sich ihr Können selbst beigebracht haben oder eine der berühmten Zirkusschulen der Welt besucht haben bis hin zu erfahrenen Bühnenhasen – sie alle begeistern täglich die Besucher im GOP Varieté-Theater. Viele der Artisten sind international mehrfach für ihre Darbietungen ausgezeichnet worden und können Preise vom Cirque de Demain, Sol y Circo oder einen der "Clowns" vom Zirkusfestival in Monte Carlo ihr Eigen nennen. Die künstlerische Vielfalt des GOP Varieté-Theaters München wird aus der sich ständig wandelnden Mischung verschiedener Genres entwickelt.

Mit viel Phantasie und Liebe zum Detail entführen die Artist:innen das Publikum in eine andere Welt. © Michelle Hauser

Was die Shows aber alle eint: die Liebe zur Verführung der eigenen Wahrnehmung, der Erklärbarkeit des physisch Möglichen und des feinen Gaumens – alles zusammen in nur einer Vorstellung. Auf der GOP Bühne verbinden sich atemberaubende Artistik mit mitreißender Musik, herzerwärmender Clownerie und intelligenter Comedy. Hier wird im Spannungsfeld zwischen Avantgarde und Tradition eine neue Welt des Varietés geboten. Jede Show entführt in eine andere Welt und bietet ein Showerlebnis voller Energie und Emotion. Das GOP steht dafür, immer wieder neue Wege zu gehen und außergewöhnliche Konzeptshows mit faszinierenden jungen Künstlern auf die Bühne zu bringen. So kann sich das Publikum alle drei Monate auf eine neue, abwechslungsreiche Show mit einem internationalen Ensemble freuen. Mit viel Phantasie, Liebe zum Detail und einer großen Portion Leidenschaft zeigen Ihnen die Ausnahmekünstler alle Facetten zeitgenössischer Varieté-Kunst – humorvoll, kunstvoll, artistisch und spektakulär.

Feine Küche, schönes Ambiente und danach ein Abend voller Artistik: das Restaurant Leander. © cja Fotografie

Zudem gibt es optional die Möglichkeit, die raffiniert abgestimmten, kulinarischen Highlights der hauseigenen Küche zu genießen. Ob ein 3-Gang-Wunschmenü in der eleganten Atmosphäre des hauseigenen Restaurants Leander oder ein saisonal abgestimmtes Showmenü direkt an Ihren Plätzen im Theatersaal, hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Showbesuch ganz frei nach Ihren Wünschen zu gestalten. Ob festliche Gala, romantischer Abend zu zweit oder ein außergewöhnlicher Firmenausflug – im GOP Varieté-Theater München wird jeder Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Artistik, Emotionen und Genuss und werden Sie Teil eines einzigartigen Showerlebnisses.

Tickets und alle Infos finden Sie .